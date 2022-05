Carta para o Lula com chuchu

Apoie o 247

Hildegard Angel, do Jornalistas pela Democracia

Que momento importante! Que cerimônia linda, vibrante, cheia de beleza, energia e cultura! Parabéns a todos que se uniram para produzi-la e nos comover, Esse evento de hoje é uma expressão do sentimento brasileiro, expressão do verdadeiro e profundo BRASIL. E não do Brasil fake, que inventaram e, nos últimos anos, nos tem sido enfiado goela abaixo, como um xarope azedo, de gosto muito amargo.

Lula, como você nos entusiasma, porque sabemos que suas promessas não são promessas vazias. Você rompe o lugar comum dos políticos, que prometem, prometem, e não cumprem. Você já cumpriu e há de cumprir de novo. O coração do Brasil palpita com você. Suas palavras correm em nossas veias, suas palavras nos fazem despertar desse sonho ruim, desse pesadelo em que nos jogaram sem boia de salvação.

Parabéns, Geraldo Alckmin, pela sinceridade de seu discurso incisivo e oportuno, a que nós assistimos bebendo cada palavra, como se fosse um elixir da salvação brasileira. Muito, muito obrigada, Alckmin, a você e a dona Lu, por estarem juntos com o Brasil que se preocupa.

E quero lembrar que hoje a presença forte feminina nessa oficialização é muito significativa.

Com Janja, futura sra. Lula, dona de seu coração, à sua direita, e com Gleisi, a sra. PT, presidenta do PT, à sua esquerda, também lado do coração. Que imagem magnífica para nossos olhos vê-lo assim tão bem cercado.

Janja, linda e inspiradora, mulher apaixonante.

Amanhã, Lula, é o Dia das Mães, e dona Lindu também está presente nessa cerimônia, porque você sempre a lembrou, assim como dona Mariza Letícia, mãe de seus filhos, está aí presente, porque você nunca a omitiu.

E quero falar de Gleisi, essa mulher firme, coerente, extremamente valente e muito bem colocada, que tem conduzido o PT ao longo desse tempo duro, dificílimo, sem esmorecer, sem estremecer, linda, maravilhosa, e inspirando confiança a todas nós. E que, assim como é leal a Lula, é leal a todos nós, que temos estado desde sempre ao seu lado, nessa luta renhida.

Sabemos que essa chapa vem estruturada por uma aliança forte de sete partidos. A aliança da civilização contra a barbárie. Do amor contra a perversidade. Dos livros contra os fuzis. Estamos confiantes na vitória. Sequer cogitamos a possibilidade de uma derrota, porque ela não ocorrerá.

Acreditem, Lula e Geraldo, esses 200 anos da Independência serão comemorados no 2 de outubro, na grande festa das urnas. E eu já vou enfeitar meu quintal com bandeirinhas para celebrar essa festa, com sanfona e tudo, como merece uma comemoração brasileira.

E amanhã, Dia das Mães, o prato das mesas brasileiras será Lula com Chuchu.

Chega de ameaças!

Muito obrigada,

Hilde

