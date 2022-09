Carta para quem votou no inominável em 2018

Apoie o 247

ICL

A você que, sob o argumento de que “se não der certo a gente tira”, chegou a hora. Concorde, não deu nem pouco certo, deu muito errado.

Me baseio no que foi publicado nas redes sociais para dizer que no 02 de outubro, além de decidir quem será o novo presidente do Brasil, decidiremos quem somos.

Não somos violentos, mas de paz, não somos genocidas, mas pela vida, não somos pelas armas, mas pelos livros, não somos homofóbicos, não somos mentirosos. E nestes últimos quatros o que o inquilino do Planalto pregou foi só contra a solidariedade, pela morte, pela mentira, contra a civilidade, a harmonia.

Então, meu/minha parente, amiga, amigo, vamos tirar já no primeiro turno este que está no lugar em que você colocou.

Você, que veio com o papo “zoador” de “aceita que dói menos”, aceite agora que ele, o inominável, com suas ações maléficas, trouxe de volta à fome para o mapa do Brasil, famílias morando nas ruas, trouxe mais mortes via Covid-19 e outras mazelas.

Aceite agora que devemos ganhar no primeiro turno para começar de novo um Brasil melhor.

Você, que sabia que não ia dar certo, confundiu futebol com eleições e deu no que deu, colocando o pior em campo, tecle como se fosse um apito e tire este inominável do jogo. Só assim, teremos um Brasil do diálogo, do contraponto respeitoso.

Chegou a hora, pessoal.

Vem com a gente, não quero nem saber mais o que você falou e fez nas eleições passadas. Só peço que reconsidere e vote pelo que somos, não pelo que ele é.

Vem junto, vem!

#Lula13PrimeiroTurno.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

