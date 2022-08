Casos de assédio aos trabalhadores nas empresas terceirizadas devem ser denunciados

Apoie o 247

As eleições começaram e preciso fazer um esclarecimento que vale não apenas para os trabalhadores do Distrito Federal, mas para todo o país. Tenho recebido constantemente informações de amigos e amigas trabalhadores terceirizados para contar que estão sofrendo vários tipos de assédio por fiscais e representantes das empresas em que trabalham, cujos patrões são candidatos nestas eleições. Pessoas que têm exigido o voto deles e que chegam a fazer chantagens dizendo que se os “patrões” não forem eleitos, eles podem vir a ser demitidos.

Estou recolhendo todas as informações para formalizar denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral sobre cada um dos casos. E quero alertar a todos para que não fiquem acreditando nesses assediadores que tanto os têm procurado. São picaretas, fiscais de empresas terceirizadas, proprietários e paus mandados dessas empresas que estão percorrendo postos de serviços e até mesmo as casas das pessoas para pressioná-las pelo voto.

Quando há um atraso de pagamento dos terceirizados, é o Chico Vigilante, assim como os demais parlamentares que têm compromisso com os trabalhadores, que ficam na frente defendendo que esse pagamento seja efetuado. Da mesma forma, quando uma empresa perde a licitação de um contrato, a que a substitui é obrigada a contratar os mesmos trabalhadores, no caso do DF, porque uma lei de minha autoria obriga a contratação dos terceirizados da empresa que sai.

Também é por conta de uma lei de minha autoria que as empresas do DF são obrigadas a recolher as parcelas rescisórias e colocar o valor numa conta especial para que os trabalhadores não levem calote. É importante que a verdade seja dita: Empresa de prestação de serviços não gera emprego. Quem gera emprego é o tomador de serviços, que conta com um número exato de trabalhadores. Portanto para contratar um trabalhador, o tomador tem de demitir outro e não vamos permitir que isso aconteça.

Vamos denunciar e colocar na cadeia todos os que estão cometendo essa prática abusiva e absurda para os dias de hoje que é o assédio. Peço a todos que acreditem em quem trabalha, acreditem em quem tem uma história de luta em defesa de vocês. Não troquem seu voto por uma promessa vaga, nem por quem só faz picaretagem.

