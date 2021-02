Cataquese/coerção: a nova prázis educativa nacional

Como anda a Educação no Brasil? As universidades conseguem realizar pesquisas? Quais os subterfúgios para educar o povo?

Educar é um ato de amor, antes de qualquer formalidade. De forma difusa somos ensinados, desde os primórdios dos tempos.

A aprendizagem vicária sempre ocorreu...

E como disse Confúcio: a sabedoria precisa de reflexão, de imitação e de experiência.

E com tudo isso, a práxis educativa passa por um processo de autoritarismo e coerção. Através de políticas de carreamento de verba pública: "que despe um santo para vestir outro"; para manter algumas instituições universitárias como aporte de programas federais para lá de insensatos, o que para a memória histórica da cátedra, é inadmissível.

Ao sabermos disso, nos sentimos impotentes. Ademais, quando junto a isso descobrimos que além do desprezo pela ciência: estes centros subutilizam o nome de Deus para empreender o negócio da catequese dos indígenas nacionais.

Precisamos de “Lao-Tsés” para alcançarmos um individualismo sadio na tomada de decisões dentro da sociedade. Vivemos sob os auspícios de infernal animosidade contra a esfera intelectual. Numa cruzada que apoia o pensamento Teocêntrico em detrimento da Razão. Inclusive, em uma destas universidades, que abarcam programas de formação de professores catequistas evangélicos, está grafada em seu pórtico, a afirmação categórica de que a evolução não existe.

São 700 polos espalhados no Brasil e no mundo: Maringá, Dubai, Nova York, São Paulo e etc. E do MEC brota o dinheiro carregado para tal projeto que desmantela a ciência. Não podemos esquecer que um dos maiores filósofos de todos os tempos – Sócrates – só teve duas opções ao falar verdades: a morte ou a morte.

A EDUCAÇÃO caminha para um momento medieval; com um diferencial tocante a religiosidade: hoje é o protestantismo que ocupa o trono em lugar do catolicismo, e tudo em prejuízo do laicismo.

Filósofos, professores, jornalistas, alunos e comunidade "uni-vos" na batalha contra a incivilidade miliciana que usa o nome de Deus em vão para educar e catequizar gente; em uma roda-viva que abastece os bolsos de uma burguesia que deseja ser cada vez mais rica.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

