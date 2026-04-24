Catástrofes

Outro dia, enviei por e-mail para um amigo um texto que escrevi sobre extinção [1] e ele me respondeu, na esteira dos quase cinquenta anos de amizade, com o comentário: “Falando em extinção, lembrei-me da figura abaixo, onde se apresentam 12 possibilidades de eventos que podem levar à extinção da humanidade. O mais surpreendente é o fato dos 6 que têm mais chance de acontecer são provocados pela própria humanidade. A guerra nuclear está no rank 4. Faz pensar.”



Realmente, faz pensar. Como não conhecia a figura encaminhada junto com o comentário, fiz uma pesquisa no Google e a Inteligência Artificial (IA) respondeu que:“A figura enviada é um infográfico criado pela Daily Navigator (identificada pelo logotipo "DN" no topo central), um portal de notícias e curiosidades que foca em simplificar informações complexas.



Embora o design visual pertença à Daily Navigator, o conteúdo e a lista dos 12 eventos são baseados em um relatório acadêmico de 2015 intitulado “12 Risks That Threaten Human Civilisation“, publicado pela Global Challenges Foundation e pelo Future of Humanity Institute da Universidade de Oxford.”

Assim, de acordo com esse infográfico, os seis eventos listados e os seus riscos associados como 1. Inteligência Artificial Não Alinhada - Muito alto; 2. Pandemia Projetada/Arma Biológica - Muito alto; 3. Catástrofe Tecnológica Humana Imprevista – Alto; 4. Guerra Nuclear + Inverno Nuclear – Alto; 5. Mudança Climática Catastrófica – Moderado e 6. Colapso Ecológico + Falha no Sistema Alimentar Global – Moderado, são eventos que podem ser causados pela própria humanidade, como havia chamado a atenção o amigo.

Ainda segundo essa mesma pesquisa, os principais autores do estudo original são Dennis Pamlin, Fundador do 21st Century Frontiers e consultor sênior da Global Challenges Foundation e Stuart Armstrong, Pesquisador do Future of Humanity Institute, especializado em riscos existenciais de Inteligência Artificial.

Para encerrar o relato dessa breve busca utilizando a ferramenta da Inteligência Artificial (IA), o alerta feito, há algum tempo, por Isaac Asimov, autor de obras de ficção científica, parece bem apropriado para os conturbados dias que vivemos: “Apenas uma guerra é permitida à espécie humana: a guerra contra a extinção.”

Fonte

[1] “Extinção, de novo?” artigo de Heraldo Campos de 16/04/2026.

https://cacamedeirosfilho.blogspot.com/2026/04/extincao-de-novo.html