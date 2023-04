Celso Borges partiu e deixa muita poesia e saudade

Apoie o 247

O poeta e jornalista maranhense Celso Borges, 63 anos, faleceu nas primeiras horas deste domingo de São Jorge, em São Luís (MA). Após dois meses internado em São Paulo para tratar um câncer, o poeta pediu que o levassem de volta para a ilha que tanto inspirou a sua obra. Passou a última semana na capital maranhense rodeado pela família.

Autor de 14 livros, Celso Borges viveu mais de 20 anos em São Paulo. Fez parcerias em várias de suas obras com músicos como Zeca Baleiro, Chico César, Vitor Ramil, Ademir Assunção, Rita Ribeiro, Vange Milliet, Sérgio Natureza, Ceumar e Assis Medeiros, entre outros.

Em 2013, quatro anos após voltar a viver em São Luís, lançou “O futuro tem o coração antigo”, título que tomou emprestado do pintor italiano Carlo Levi para marcar o reencontro com sua terra. A coletânea de poesias curtas, nostálgicas e intensas é ilustrada por fotos de estudantes feitas com a técnica do pin-hole.

Antes, havia publicado a trilogia “A posição da poesia é oposição”, reunindo os livros-cds “XXI” (2000), “Música” (2006) e “Belle Epoque” (2010), com participação dos parceiros musicais mencionados acima.

Editou a revista cultural Pitomba, com Bruno Azevêdo e Reuben da Cunha. foi curador Feira do Livro de São Luís do Maranhão (FeliS) em 2013 e 2014. Como jornalista, trabalhou ou colaborou para vários meios e também atuou em campanhas políticas.

A seu modo, sem vínculos com partidos ou movimentos, foi um militante da cultura e da democracia e jamais hesitou em expor suas posições e críticas, sempre preservando sua autonomia e independência.

Segue uma pequena amostra de suas poesias:

“pária”

somos poucos

cada vez menos

somos loucos

cada vez mais

somos além

dessa matéria óbvia

que nos faz dizer

— tá tudo bem.

“declaração inteira”

tenho dez almas:

uma de carne

onde me exponho aos instintos.

a segunda entrego ao zelador

para que o espanador a inflame

a terceira

quarta

quinta

sexta

sétima

oitava

entrego-as à mulher amada

para seu domínio completo

a nona carrego comigo

para sustentar o que de solidão exala

a décima

o que sobra dessa solidão

[em vídeo, na voz do poeta Luis Augusto Cassas: https://www.youtube.com/watch?v=sLwmh1EY23A]

“A saudade tem seus dias contados”

antigamente não tinha rush, stress

síndrome do pânico

antigamente não tinha lesão por esforço repetitivo

antigamente não tinha aquecimento global

buraco na camada de ozônio

bomba de hidrogênio, desmatamento florestal

antigamente não tinha desastre nuclear

antigamente não tinha botox, silicone, lipoaspiração

livros de autoajuda vendidos em supermercados

antigamente não tinha supermercados

antigamente não tinha reengenharia

turn key, laptop, second life, workshop

antigamente não tinha binas e bites, bingos e boeings

não tinha nasdaq, dow jones, bolsas de valores

antigamente não tinha títulos de capitalização

antigamente não tinha pistola automática

kalashnikov, napalm, winchester 22

fuzil ar-15, uzi-israelenses

antigamente nao tinha atiradores de elite

balas perdidas e escopetas filhas da puta

antigamente não tinha paparazzi, pesque e pague

placar eletrônico, tira-teima, tarja preta, tráfico de cocaína

antigamente não tinha canalhas escondidos

dentro do ar condicionado

antigamente não tinha sirenes, serasas e senhas

spc, pcc, hiv, cic, rg, fhc, mba, pqp

antigamente não tinha big brother brasil

antigamente não tinha terceira dimensão

quarto poder, o quinto dos infernos

não tinha fotos de fetos dentro da barriga da mãe

antigamente não tinha macabéas, mcdonalds

lindonéias, patricinhas

antigamente não tinha casa de mãe joana

não tinha dobermans, pitbulls, bichos de pelúcia

leões de chácaras, cercas elétricas

antigamente não tinha flores de plástico

antigamente não tinha tanta pressa

preço, prazo de vencimento

não tinha tanto deputado federal

arranha-céus, passarelas

celulares com não sei quantos pixels

antigamente não tinha aeróbica, aluguéis

lojas de conveniência

estacionamentos proibidos, condomínios fechados

antigamente não tinha velório que durava dois meses

(pobre james brown!)

antigamente não tinha cemitérios verticais

antigamente não tinha satélites, encouraçados digitais

nasas, nuvens carregadas de agrotóxicos

antigamente não tinha foguetes espaciais, skylabs

apolo 11, apolo 10, apolo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… fogo!

antigamente era antigamente

era antigamente era muito pior

antigamente era antigamente

era antigamente era muito pior

são tantas antenas tensas

cavalos caducos

pôneis putos

pastilhas tristes

são tantos cristos cansados

em cima de cruzes pensas

tantos tapetes mágicos voando baixo

arames farpados de nylon sofisticados

cercando falsas fazendas iluminadas

são tantos escarros cuspidos

sobre o vidro lateral dos automóveis

sapos babando sobre magnólias no cinema

britadeiras bordando o buraco dos asfaltos

escadas escuras escondendo silhuetas de simulacros

são tantos becos sem saída

entupindo todos os lados das ruas

caveiras corcundas decrépitas

caminhando sobre lápides estúpidas

são tantas mulatas moluscos

desfilando no fio da navalha

antigamente era antigamente

era antigamente era muito pior

antigamente era antigamente

era antigamente era muito pior

“Americana”

Clipe do jornalista Caíque da Silva, sobre o poema Americana, que faz parte do livro-cd “Música” (2006), de Celso Borges. A canção é interpretada por Zeca Baleiro, autor da melodia, e o gaúcho Vítor Ramil, além de leituras dos poetas Fernando Abreu e Celso Borges. Americana é uma homenagem a Bob Dylan e utiliza imagens de filmes sobre o artista norte-americano, além de “Maranhão 66” (Glauber Rocha) e gravações realizadas pelo cantor e compositor Woody Guthrie em viagem pelos Estados Unidos, na década de 1940.

