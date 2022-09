"É bastante provável que as pesquisas da semana que vem indiquem Lula ainda mais forte rumo à vitória no primeiro turno", escreve Cesar Calejon edit

Por Cesar Calejon, para o 247

A pedido do senador Flávio Bolsonaro, a Justiça de Brasília censurou a reportagem do UOL sobre o uso de dinheiro vivo em 51 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro ao longo das últimas décadas.

A despeito dos muitos erros que os Bolsonaro cometeram desde 2018, esse pode ter sido o mais crasso de todos. Ao censurar um dos principais veículos de comunicação do país, o filho mais velho de Jair Bolsonaro conseguiu voltar todas as atenções para o tema que ele mais desejava evitar a apenas nove dias das eleições presidenciais.

Neste sentido, a censura ao UOL pode ser decisiva para encerrar as eleições no primeiro turno. O assunto deverá se estender e ser explorado durante os próximos dias, considerando que o portal cumpriu a decisão de retirar o conteúdo do ar, mas recorreu com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão judicial que censurou as reportagens do site.

Segundo todas as últimas sondagens dos principais institutos de pesquisa do Brasil, Lula estaria no limite da vitória já no primeiro turno, com algo entre 48% e 52% das intenções de voto, considerando a margem de erro.

Com a repercussão da censura demandada pelo bolsonarismo e o nível de desgaste que tal medida deverá produzir para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro durante os próximos dias, é bastante provável que as pesquisas da semana que vem indiquem Lula ainda mais forte rumo à vitória no primeiro turno no próximo domingo.

Segundo informou a jornalista Mônica Bergamo, até os assessores de Jair Bolsonaro admitiram que Flávio merece um “troféu de burrice” por lançar tamanho escrutínio sobre o tema ao tentar censurar o UOL, o que, além de tudo, ainda contraria fortemente o falacioso discurso bolsonarista sobre a liberdade de expressão.

