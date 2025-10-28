Chacina faz a festa de líderes bolsonaristas e do fascismo cheirador
“O governador e a torcida de cheiradores bolsonaristas tentam dizer que fazem o que Lula deveria fazer”, escreve Moisés Mendes
Se decidissem cantar juntos, o governador Claudio Castro e os cheiradores de cocaína da extrema direita formariam o jogral mais cínico do momento. O jogral do fascismo que comemora a matança de traficantes, desde que os traficantes não morram.
Castro joga para a torcida, como se pretendesse ser a versão verde-amarela de Nayib Bukele, sob aplausos dos cheiradores brancos da Faria Lima e zonas assemelhadas, que atacaram Lula pela frase torta sobre usuários de drogas e traficantes.
Ambos, Castro e os cheiradores, sabem que a matança de bandidos não significa a morte da bandidagem. Porque o mercado estará garantido pela reprodução permanente dos quadros e das lideranças do crime organizado.
Os cheiradores moralistas não seriam nada mais do que cheiradores (e que cada um cheire o que bem entender) se não formassem a claque da turma de Claudio Castro na tentativa de ‘politizar’ a frase de Lula.
Se Lula comete uma barbeiragem e permite que eles explorem o deslize, que Castro e os cheiradores da extrema direita respondam logo e com contundência: nós temos equipes de matadores dos bandidos que Lula trata com leniência.
O cheirador diz: matem quem me abastece, porque amanhã teremos dois ou três no lugar de cada morto. Direita e extrema direita aplaudem a matança no Rio por oferecer ganhos políticos ao bolsonarismo extremado ou moderado.
O cheirador admirador de Castro está certo de que Lula e o governo ficarão mal. Nas farsas que reproduzem, é a direita que combate o narcotráfico, como Trump faz bombardeando barcos no Caribe.
Castro fez, em escala industrial, o que ele e outros governadores já vinham fazendo no varejo de forma intermitente, matando bandidos e também inocentes que estiverem no lugar errado.
A chacina dessa terça-feira inaugura, se o Ministério Público deixar, a era dos massacres em massa. É uma marca que ficará com Castro para sempre, a do governador que decidiu partir pra cima do crime organizado para matar cem num dia só. Quase conseguiu.
E o cheirador branco, com dinheiro em orçamento para a cocaína diária que o deixa inteligente, esse se diverte. A chacina teria o poder de dizer aos outros brancos moralistas que Castro faz o que Lula não faria.
O cheirador que Lula tentou enquadrar com uma síntese impossível numa entrevista, esse já é também uma categoria importante do bolsonarismo, ao lado do racista, do homófobo, do xenófobo e do misógino.
O cheirador branco da Faria Lima e de suas franquias pelo Brasil, que lava dinheiro do PCC, é a parte chique, cruel e macabra do fascismo. O cheirador tenta pegar Lula pela palavra e aplaude a chacina de seus fornecedores.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.