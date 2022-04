Chapa Lu-Al enterra a terceira via

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Depois de muitas tentativas, muitos ensaios, muitas fotos com o ex-presidente Fernando Henrique, Lula conseguiu, finalmente, uma aliança com o que resta do PSDB. Mas com Alckmin, o último tucano.

O simbolismo é enorme. Embora o PSDB não seja mais o mesmo depois da filiação de João Doria, nem Alckmin esteja mais no partido, ele nunca deixará de ser tucano. E traz com ele uma boa parte do eleitorado paulista.

Força nacional ele nunca teve, como prova o resultado da eleição a presidente de 2018, quando marcou 4,6%.

Mas se somar esse percentual às intenções de voto de Lula, a vitória em primeiro turno fica mais próxima.

Embora não seja uma frente ampla como Lula gostaria e esperava, é a única aliança de tons democráticos que mistura ideologias diferentes (mas não opostas) dessa eleição.

E enterra a terceira via.

Alckmin é um bom motivo para o potencial eleitor da terceira via votar em Lula e não em Moro, Simone Tebet, João Doria ou Eduardo Leite, que não são páreo para os líderes nas pesquisas.

Com Lula, a terceira via, representada pelo ex-governador de perfil conservador, tem mais possibilidades de chegar ao Planalto que sem Lula.

