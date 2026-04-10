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      Regina Zappa

      Jornalista, escritora, criadora e apresentadora do Estação Sabiá, da TV 247. Trabalhou mais de 20 anos no Jornal do Brasil

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        Chico Buarque quis gravar com Silvio Rodrigues em Havana

        Compositor, cantor e escritor levou para Cuba medicamentos e grava “Sueño con Serpientes” com os músicos cubanos

        Chico Buarque e Silvio Rodrigues (Foto: Francisco Proner)

        A ideia de viajar a Cuba partiu do próprio Chico Buarque. Pouco antes de tomar essa decisão, fazia planos com o amigo cubano de décadas, o músico Silvio Rodrigues, de gravarem juntos uma nova versão de “Sueño con Serpientes”, clássico do repertório de Silvio Rodrigues, um dos expoentes da Nova Trova Cubana. Com toda a tecnologia disponível, Silvio poderia gravar uma parte da música em Cuba e Chico completaria a gravação no Brasil. Os músicos cubanos fariam a base. Outra opção seria Silvio e os músicos virem gravar no Brasil.

        Mas não. No dia seguinte à conversa com Silvio, num estalo, Chico pensou: por que não gravar em Cuba? “Vamos gravar em Cuba. O que acha, Carol”, perguntou à mulher, que se emocionou. “Modéstia à parte, a ideia foi minha”, afirmou Chico, por telefone, de Havana, orgulhoso.

        Viajar para Cuba não foi, porém, uma simples decisão. A ideia de Chico envolvia muito mais que uma gravação musical. Neste momento, Cuba sofre a maior ameaça à sua integridade e soberania desde a Revolução de 1959. Bloqueios, tentativas de assassinato de Fidel Castro, sabotagem, nada foi tão grave quanto a declaração do presidente Donald Trump de que “Cuba é a próxima”, e de que “terá a honra” de tomar a ilha para “fazer o que quiser”.

        Pois o cantor, compositor e escritor brasileiro, de 82 anos, se deslocou para Havana para levar sua solidariedade quando os cubanos mais precisam de apoio internacional. Em meio à forte crise econômica e energética, provocadas pelo endurecimento das sanções norte-americanas, com bloqueio de petróleo, Chico desembarcou com medicamentos para serem entregues ao ministério da Saúde cubano.

        Mais que isso: Chico levou a Cuba o amor que muitos brasileiros têm por esse país que sobrevive até hoje com a coragem e a força de seu povo. E levou sua voz para gravar uma música com um dos ícones da cultura cubana. Não uma música qualquer. “Sueño con Serpientes” fala da resistência e da luta permanente contra um inimigo que ao ser destruído, volta ainda maior. Um inimigo na forma de serpentes, as forças opressoras que tentam “roubar o amor” e a liberdade.

        Vejam a letra de “Sueño con Serpientes, que abre com um trecho de um texto de Bertolt Brecht. (Abaixo, a tradução)

        Hay hombres que luchan un día

        Y son buenos

        Hay otros que luchan un año

        Y son mejores

        Hay quienes luchan muchos años

        Y son muy buenos

        Pero hay los que luchan toda la vida

        Esos son los imprescindibles

        Bertolt Brecht

        Sueño con serpientes

        Con serpientes de mar

        Con cierto mar, ay, de serpientes, sueño yo

        Largas, transparentes

        Y en sus barrigas llevan

        Lo que puedan arrebatarle al amor

        Oh, oh, oh

        La mato y aparece una mayor

        Oh, oh, oh

        Con mucho más infierno en digestión

        No quepo en su boca

        Me trata de tragar

        Pero se atora con un trébol de mi sien

        Creo que está loca

        Le doy de masticar una paloma

        Y la enveneno de mi bien

        Oh, oh, oh

        La mato y aparece una mayor

        Oh, oh, oh

        Con mucho más infierno en digestión

        Esta al fin me engulle

        Y mientras por su esófago paseo

        Voy pensando en qué vendrá

        Pero se destruye

        Cuando llego a su estómago

        Y planteo, con un verso, una verdad

        Oh, oh, oh

        La mato y aparece una mayor

        Oh, oh, oh

        Con mucho más infierno en digestión

        Oh, oh, oh

        La mato y aparece una mayor

        ...............................

        Sonho com Serpentes

        Há homens que lutam um dia

        E são bons

        Há outros que lutam um ano

        E são melhores

        Há aqueles que lutam muitos anos

        E são muito bons

        Porém há os que lutam a vida toda

        Esses são os imprescindíveis

        Bertolt Brecht

        Eu sonho com serpentes

        Com serpentes do mar

        Com um certo mar, ai, de serpentes, sonho eu

        Grandes, transparentes

        E em suas barrigas carregam

        O que possa tirar-lhe o amor

        Oh, oh, oh

        Eu a mato e aparece uma maior

        Oh, oh, oh

        Com muito mais inferno em digestão

        Não caibo na sua boca

        E ela trata de me engolir

        Mas se engasga com um trevo na minha cabeça

        Eu acho que ela está louca

        Dou uma pomba para ela mastigar

        E a enveneno com o que há de bom em mim

        Oh, oh, oh

        Eu a mato mas aparece uma maior

        Oh, oh, oh

        Com muito mais inferno em digestão

        Essa enfim me engole

        E passeio no seu esôfago

        Vou pensando no que virá

        Mas ela se destrói

        Quando chego ao seu estômago

        E planto, com um verso, uma verdade

        Oh, oh, oh

        Eu a mato mas aparece uma maior

        Oh, oh, oh

        Com muito mais inferno em digestão

        Oh, oh, oh

        Eu a mato mas aparece uma maior

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.