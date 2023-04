China e o mundo em desenvolvimento

Apoie o 247

Por Vijay Prashad,Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social, tradução automática do Consortium News

Em 20 de março, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passaram mais de quatro horas em uma conversa privada. De acordo com declarações oficiais, após a reunião, os dois líderes conversaram sobre a crescente parceria econômica e estratégica entre a China e a Rússia – incluindo a construção do gasoduto Power of Siberia 2 – e a iniciativa de paz chinesa para a guerra na Ucrânia.

Putin disse que “muitas das provisões do plano de paz apresentado pela China estão em consonância com as abordagens russas e podem ser tomadas como base para um acordo pacífico quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso”.

Esses passos em direção à paz não tiveram uma recepção calorosa em Washington. Antes da visita de Xi a Moscou, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, declarou que qualquer “pedido de cessar-fogo” na Ucrânia por parte da China e da Rússia seria “inaceitável”.

À medida que surgiam os detalhes da reunião, as autoridades dos EUA expressaram medo de que o mundo pudesse abraçar os esforços da China e da Rússia para garantir uma resolução pacífica e acabar com a guerra. As potências atlânticas estão, de fato, redobrando seus esforços para prolongar o conflito.

No dia da reunião entre Xi e Putin, a ministra de estado do Reino Unido no Ministério da Defesa, Baronesa Annabel Goldie, disse à Câmara dos Lordes que “[a]lealmente à concessão de um esquadrão de tanques de batalha principais Challenger 2 para Ucrânia, forneceremos munição, incluindo balas perfurantes que contêm urânio empobrecido.”

A declaração de Goldie ocorreu no 20º aniversário da invasão do Iraque pelos Estados Unidos e Reino Unido, na qual o Ocidente usou urânio empobrecido na população iraquiana para efeitos deletérios . Em referência ao fornecimento de urânio empobrecido pelo Reino Unido às forças ucranianas, Putin disse que "parece que o Ocidente realmente decidiu lutar contra a Rússia até o último ucraniano - não mais em palavras, mas em ações". Em resposta, Putin disse que a Rússia enviaria armas nucleares táticas para a Bielorrússia.

Liu Xiaodong, China, “East,” 2012. (Photo: Krause, Johansen)

Dentro da China, a visita de Xi à Rússia foi amplamente discutida com um sentimento geral de orgulho de que o governo da China esteja assumindo a liderança tanto para bloquear as ambições do Ocidente quanto para buscar a paz no conflito. Essas discussões, refletidas em jornais e plataformas de mídia social como WeChat, Douyin, Weibo, LittleRedBook, Bilibili e Zhihu, enfatizaram como a China, um país em desenvolvimento, conseguiu superar suas limitações e assumir uma posição de liderança no mundo.

Essas discussões dentro da China estão praticamente indisponíveis para pessoas fora do país por pelo menos três razões: primeiro, elas ocorrem em chinês e não são frequentemente traduzidas para outros idiomas; em segundo lugar, eles acontecem em plataformas de mídia social que, além de serem em chinês, não são usadas por pessoas de fora da comunidade de língua chinesa; e terceiro, a crescente sinofobia, decorrente de uma longa história colonial de pensamento e exacerbada pela Nova Guerra Fria, aprofundou o desrespeito pelas discussões na China que não adotam a visão de mundo ocidental.

Por essas e outras razões, há uma genuína falta de compreensão sobre a variedade de opiniões na China sobre as mudanças na ordem mundial e o papel do país nessas mudanças.

Dentro da China, existe uma rica tradição de debate intelectual que ocorre em periódicos inspirados de uma forma ou de outra em New Youth, de Chen Duxiu, publicado pela primeira vez em 1915. No primeiro número desse jornal, Chen (1879-1942), que foi um membro fundador do Partido Comunista da China, publicou uma carta aos jovens que incluía uma lista de advertências que parece ter estabelecido os termos da agenda intelectual dos próximos cem anos:

Seja independente e não escravizado

Seja progressista e não conservador

Estar na vanguarda e não ficar para trás

Ser internacionalista e não isolacionista

Seja prático e não retórico

Seja científico e não supersticioso

A experiência da Nova Juventude pôs em movimento jornal após jornal, cada um com uma agenda para construir teorias mais adequadas sobre os acontecimentos na China que buscam firmar a soberania do país e tirá-lo do chamado século da humilhação, período que se caracterizou pela intervenção imperialista ocidental e japonesa.

Em 2008, vários intelectuais importantes do país fundaram um jornal, Wenhua Zongheng, que se tornou cada vez mais uma plataforma para debater o que Xi chamou de “grande rejuvenescimento da nação chinesa”. A revista bimestral apresenta as principais vozes do país, que oferecem várias perspectivas sobre questões importantes da atualidade, como o estado do mundo pós-Covid-19 e a importância da revitalização rural.

No ano passado, Tricontinental: Institute for Social Research e Dongsheng iniciaram uma conversa com os editores da Wenhua Zongheng que levou à produção de uma edição internacional trimestral da revista. Por meio dessa parceria, ensaios selecionados das edições chinesas da revista são traduzidos para inglês, português e espanhol, e uma coluna adicional é apresentada na edição chinesa que traz vozes da África, Ásia e América Latina para dialogar com a China. O primeiro número desta edição internacional (Vol. 1, Nº 1) foi lançado esta semana, com o tema “No Limiar de uma Nova Ordem Internacional.”

Esta edição apresenta três ensaios de importantes estudiosos da China — Yang Ping (editor de Wenhua Zongheng ), Yao Zhongqiu (professor da Escola de Estudos Internacionais e reitor do Centro de Estudos Políticos Históricos da Universidade Renmin da China) e Cheng Yawen (reitor do Departamento de Ciência Política da Escola de Relações Internacionais e Assuntos Públicos da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai), bem como meu breve editorial.

Os professores Yao e Cheng discutem as mudanças na atual ordem internacional, principalmente o declínio da unipolaridade dos EUA e a emergência do regionalismo.

A contribuição do professor Yao, que remonta à dinastia Ming (1388-1644), defende que as mudanças que ocorrem hoje não são necessariamente a criação de uma nova ordem, mas o retorno de um sistema mundial mais equilibrado à medida que a China “revive” seu lugar no mundo e como as ambições dos EUA encontram seus limites no surgimento de países-chave em países em desenvolvimento, incluindo China, Índia e Brasil.

Zhou Chunya, China, “New Generation Tibetan,” 1980.

Todos os três ensaios enfocam a importância do papel da China no mundo em desenvolvimento, tanto em termos econômicos (como por meio da Iniciativa do Cinturão e Rota, de 10 anos, ou BRI) quanto em termos políticos (como por meio da tentativa da China de reiniciar um processo de paz na Ucrânia).

O editor Yang Ping é firme em sua opinião de que “o destino histórico da China é ficar ao lado do Terceiro Mundo”, tanto porque — apesar de seus grandes avanços — a China continua sendo um país em desenvolvimento quanto porque a insistência da China no multilateralismo, como argumenta o professor Cheng, significa que não busca substituir os EUA e se tornar uma nova hegemonia global.

Yang termina seu relato com três considerações: primeiro, que a China não deve ser conduzida apenas por interesses comerciais, mas deve “priorizar o que é necessário para garantir a sobrevivência estratégica e o desenvolvimento nacional”; em segundo lugar, que a China deve intervir nos debates sobre o novo sistema internacional introduzindo os princípios da BRI de “consulta, contribuição e benefícios compartilhados”, que incluem buscar expandir a zona de paz contra os hábitos de guerra; e terceiro, que a China deve encorajar a criação de um mecanismo institucional além da cooperação econômica – como uma “Internacional do Desenvolvimento” – para promover a genuína soberania das nações, a dignidade dos povos confrontados com a armadilha da dívida-austeridade do Fundo Monetário Internacional e uma nova internacionalismo.

Zhu Wei, China, “China Diary,” No. 52, 2001.

As perspectivas de Yang, Yao e Chen são leitura essencial como parte de uma importante iniciativa de diálogo global. A segunda edição do Wenhua Zongheng se concentrará no caminho da China para a modernização.

Enquanto os Estados Unidos pressionam por um grande conflito de poder na Ásia-Pacífico, é essencial desenvolver linhas de comunicação e construir pontes para o entendimento mútuo entre a China, o Ocidente e o mundo em desenvolvimento. Como escrevi nas palavras finais de meu editorial, “[i] em vez da divisão global perseguida pela Nova Guerra Fria, nossa missão é aprender uns com os outros para um mundo de colaboração em vez de confronto”.

Vijay Prashad é um historiador, editor e jornalista indiano. Ele é um companheiro de redação e correspondente-chefe da Globetrotter. Ele é editor da LeftWord Books e diretor do Tricontinental: Institute for Social Research . Ele é membro sênior não residente do Chongyang Institute for Financial Studies , Renmin University of China. Ele escreveu mais de 20 livros, incluindo The Darker Nations e The Poorer Nations . Seus livros mais recentes são A luta nos torna humanos: aprendendo com os movimentos pelo socialismo e, com Noam Chomsky, A retirada: Iraque, Líbia, Afeganistão e a fragilidade do poder dos EUA.

Este artigo é do Tricontinental: Institute for Social Research.

