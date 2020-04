China no topo do mundo; Trump na lama

A principal consequência geopolítica da epidemia será a ascensão da China ao primeiro lugar no ranking das potências mundiais, deixando para os EUA de Donald Trump a vice-liderança.

Trump perderá seu mote principal - “America First” - que será trocado por “America second”.

Não quero aqui detalhar comparações econômicas e estatísticas entre o país de Trump e o de Xi Jinping, não vou analisar curvas de crescimento de exportações e importações, nem fazer conjecturas acerca de quanto os EUA sairão mais pobres dessa catástrofe.

O fato é que já está claro, apenas quatro meses depois do início da hecatombe que a China conseguiu lidar muito melhor com ela do que qualquer outro país e já saiu do sufoco.

O primeiro sinal de que a partir da crise a China passa a liderar o planeta é que o mundo todo copiou o que ela fez.

Os chineses não esperaram a Organização Mundial da Saúde dizer o que tinha de ser feito, ela se encarregou de tomar as iniciativas e fez o que só um governo forte poderia ter feito: fechou o país, mandou as pessoas ficarem em casa.

À medida em que o vírus aportava em outras plagas, cidade após cidade, país após país, passaram a fazer o mesmo: obrigar todo mundo a se trancar em casa, por bem ou por mal, com raras escapadelas ao supermercado ou à farmácia.

Agora que a China voltou à vida quase normal, depois de dois ou três meses de reclusão, o mundo mais uma vez procura o gigante da Ásia para comprar desde máscaras a respiradores e leitos de UTI, em quantidades mastodônticas, em meio a brigas entre os compradores, nas quais Trump é seguidamente denunciado por querer ficar com a parte do leão ou confirmar a máxima “farinha pouca, meu pirão primeiro”.

O fato é que a cada vez que aparece na TV Trump parece estar mais abatido e mais triste, carregando nas costas as centenas de milhares de vítimas em seu país e já antevendo as enormes perdas para a economia americana.

Foi notável a mudança abrupta nas suas relações com Xi. Há algumas semanas ele movia uma guerra comercial contra os chineses tentando boicotar o lançamento mundial de seu sistema 5G, mas há alguns dias ele telefonou a Xi para pedir arrego: falou em solidariedade e não em concorrência.

Sim, aconteceu o que no começo do ano, quando Trump cantava de galo no topo do mundo, ninguém poderia prever: ele pediu ajuda aos chineses.

E continua dependendo deles, de quem compra milhões de dólares em material hospitalar

Esmagado sob números acachapantes de mortos e desempregados, muito superiores aos da Guerra do Vietnã (48 mil mortos), Trump se distancia cada vez mais da reeleição, derrotado na Guerra ao Coronavírus.

