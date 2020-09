China retoma dinâmica econômica à frente de outros países

"Mesmo com a guerra comercial e a crise diplomática com os EUA, exportações da China para aquele país cresceram 20% apenas em agosto", escreve o colunista Roberto Moraes. "A China continua sua recuperação na frente de outras nações no pós pandemia, apesar da escalada das tensões com os EUA" edit

A China aumentou em 9,5% suas exportações em agosto. O maior aumento em 18 meses, segundo a agência de notícias Reuters. Em julho, as exportações da China já tinham crescido 7,2%, um aumento em parte, como resultado da agilidade para atender à forte demanda por suprimentos médicos e eletrônicos mundo afora.

As exportações da China continuam a desafiar as expectativas e a crescer significativamente mais rápido do que o comércio global onde se vê a ampliação da participação chinesa.

Mesmo com a guerra comercial e a crise diplomática com os EUA, exportações da China para aquele país cresceram 20%, atingindo quase US $ 45 bilhões, apenas em agosto. Em agosto, o superávit comercial da China foi de US $ 58,9 bilhões, ante US $ 62,3 bilhões em julho.

A China parece cada vez mais a área industrial dos EUA que controla a moeda e tenta agora com a guerra tecnológica controlar as patentes e as marcas na disputa entre as plataformas digitais das duas nações.

Estes novos dados foram divulgados hoje pela autoridade alfandegária da China e é mais um sinal de que a economia da China continua sua recuperação na frente de outras nações no pós pandemia, apesar da escalada das tensões com os EUA.

