China traduz Darcy Ribeiro e transforma "O Povo Brasileiro" em ponte estratégica de reflexão entre duas civilizações

Pensar o Brasil é, inevitavelmente, atravessar a obra de Darcy Ribeiro e retornar ao núcleo incandescente de O Povo Brasileiro. Ali, não há concessões à superficialidade. O que se revela é um país forjado na tensão, no encontro e no desencontro de matrizes que jamais se harmonizaram plenamente, mas que, ainda assim, criaram algo novo, irrepetível. O brasileiro não nasce pronto. Ele é processo, conflito e reinvenção.

Ao dialogar com interpretações como as de Caio Prado Júnior, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, Darcy não apenas sintetiza tradições. Ele as tensiona. Ele desmonta a aparência conciliadora da história nacional e expõe sua ossatura. Se houve um sentido histórico na formação do Brasil, este não foi o da construção autônoma, mas o da exploração orientada para fora, como um corpo voltado a servir interesses que nunca foram seus. Se houve mestiçagem, ela não dissolveu a violência, apenas a reorganizou sob novas formas simbólicas e sociais. Se houve cordialidade, ela operou como máscara afetiva de uma estrutura profundamente desigual, na qual o favor substitui o direito e o vínculo pessoal neutraliza a institucionalidade.

O conceito de ninguendade talvez seja um dos mais perturbadores. Um povo gerado da perda, da ruptura, da negação de si. Indígenas desindianizados, negros desafricanizados, europeus desenraizados. Mas essa condição não é apenas ausência. Ela é também um estado histórico de suspensão identitária que impede a consolidação de uma consciência coletiva plena. O brasileiro, nesse sentido, não é apenas fruto da mistura, mas da dissolução forçada de pertencimentos anteriores. E, no entanto, é justamente dessa ausência que emerge uma presença poderosa: um povo que não existia antes e que carrega, em si, as marcas de todos os que foram silenciados, mas também a possibilidade de criar uma síntese civilizatória inédita.

Tive o privilégio de conduzir e estruturar um curso dedicado a essa obra. Não foi apenas um exercício intelectual, mas um mergulho formativo que revelou algo ainda mais profundo. Ensinar Darcy é confrontar estruturas invisíveis que organizam o pensamento social. Em meio a resistências discretas e a certas vozes que orbitam a superfície do debate, a experiência mostrou que o pensamento crítico verdadeiro não encontra oposição frontal, mas, sim, tentativas sutis de esvaziamento. Ainda assim, o curso se afirmou como espaço de elaboração consciente, onde a leitura deixou de ser interpretação e passou a ser reconhecimento.

A publicação da obra na China, pela China International Communications Group, não é um gesto editorial comum. É o reconhecimento de que o Brasil precisa ser compreendido em sua radicalidade histórica e em sua complexidade estrutural. Traduzir Darcy para o mandarim é mais do que ampliar leitores. É inserir o Brasil em um horizonte civilizatório que valoriza o tempo longo, a estratégia e a construção de projetos nacionais consistentes.

Nesse sentido, o encontro entre o pensamento de Darcy Ribeiro e o universo intelectual chinês pode produzir algo raro: um diálogo que não se limita à curiosidade cultural, mas que se orienta pela compreensão profunda das formas de organização social, das heranças históricas e das possibilidades de transformação. Ao ser estudado na China, o Brasil deixa de ser apenas um território exótico e passa a ser interpretado como um processo histórico complexo, marcado por contradições estruturais e por uma potência ainda não plenamente realizada. É nesse espelho externo que, talvez, possamos finalmente nos enxergar com mais nitidez.