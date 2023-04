Cinema: A difícil luta contra a mentira

Apoie o 247

O tema fake news não é mais nenhuma novidade, mas sua permanência na vida nacional requer atenção redobrada. O documentário de média metragem Fake News Made in Brasil, de André Fran e Rodrigo Sebrian, repassa o assunto pelos vieses da investigação, da análise e do combate.

No primeiro bloco, os diretores fazem o contraste entre, de um lado, a jornalista Helena Borges, que investigou em profundidade a propagação de notícias falsas, e Monica Benício, ex-companheira de Marielle Franco, e de outro o criador de um site acusado de espalhar desinformação. Ver este homem, por sua vez, posar de "alvo" e "vítima" ganha um acento irônico especial.

No quesito da análise, temos as participações de Pablo Ortellado e Muniz Sodré. Este último chama a atenção para a ausência de "mediadores confiáveis" na batalha entre verdade e mentira em tempos de redes sociais. "Vivemos na democracia das emoções", diz Sodré, onde as paixões políticas somadas a informação de baixa qualidade tumultuam a ética social.

Para falar de combate, os realizadores convocaram o ministro Luiz Fux, que explica as iniciativas das altas cortes para minimizar o efeito das fake news, e os responsáveis por três plataformas de checagem de fatos. Uma luta difícil, que requer dedicação diária e estratégias diversas de contestação das notícias falsas e conscientização do público. É fato que as diferenças entre a mídia tradicional e a mídia independente acabam empalidecendo diante do alcance e imediatismo das redes sociais.

Esse pequeno dossiê documental é pobre tecnicamente, mas resume questões importantes às quais precisamos estar atentos e fortes.

>> Fake News Made in Brasil está na plataforma Curta!On.

