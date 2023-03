Cinema: Ode à agricultura familiar

Cotidiano da vida rural se sobrepõe à pauta político-econômica no filme catalão ALCARRÀS, Palma de Ouro em Berlim e representante da Espanha no Oscar edit

Mais uma vez, um filme catalão de Carla Simón foi escolhido pela Espanha para concorrer ao Oscar de filme internacional. Como no caso anterior, o magnetizante Verão de 1993 , a diretora se esmera no naturalismo para retratar um grupo familiar. A encenação parece fruto de uma longa convivência real entre os atores, de tal maneira que imergimos no ritmo da vida, das brincadeiras das crianças, das discussões dos adultos e do trabalho cotidiano numa fazenda da Catalunha.

O estressado Quimet (Jordi Pujol Dolcet) e sua família cultivam há décadas uma terra alheia e têm ali seu paraíso particular. Plantam pêssegos, figos, tomates, e caçam os coelhos que ameaçam depredar suas colheitas. Quando se veem intimados a deixar o lugar, o equilíbrio dos Solé parece oscilar, exceto o das crianças, que seguem com suas ingênuas travessuras.

Do que trata, então, Alcarràs, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim? Tecnicamente, digamos, trata da destruição da agricultura familiar em benefício de projetos industriais. O dono das terras pretende transformar a fazenda numa usina de energia solar. Além disso, os agricultores protestam contra a exploração dos grandes distribuidores. O próprio Quimet tenta explorar ao máximo os empregados imigrantes para fechar suas próprias contas.

Na verdade, porém, essa pauta político-econômica fica bastante dissolvida naquilo que parece merecer a maior atenção de Carla Simón, ou seja, as formas de interação da família. Sejam as diabruras dos menores, sejam as crises de temperamento dos adolescentes ou as rixas entre os adultos, é a dinâmica dos Solé que dá a tônica do filme. As explicações sobre o que acontece entre eles são ralas e às vezes obscuras. Resta nos deliciarmos com a autenticidade das falas, dos gestos e das reações. E também com um mergulho quase documental na rotina da vida rural. Se isso for capaz de satisfazer, Alcarràs pode ser um belo programa. Para quem esperar um pouco mais, pode ser frustrante.

>> Alcarràs está na plataforma Mubi.

