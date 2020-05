Circo no STF, afronta aos mortos e aos que podem morrer

Que podem estar sentindo os que estão com seus entes queridos agonizando nas UTIs, ou os parentes dos 615 brasileiros mortos por Covid19 nas últimas 24 horas, vendo o presidente da República armar uma trampa para o STF, levando lá uma comitiva de empresários para pressionar pela reabertura das atividades econômicas? Com a pressão o presidente diz que não se incomoda com os mortos nem com os que venham a morrer. Não serão os empresários, mas seus empregados, que serão expostos ao vírus em momento crítico.

Esta pantomina desrespeita os brasileiros, no momento mais agudo da pandemia, quando todas as autoridades sanitárias estão avisando que é hora do “lock down”, do isolamento radical, para que a tragédia não assuma proporções inimagináveis.

Novamente o governo começa a exibir uma feição bicéfala, pois ontem mesmo o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu que o “lock down” pode ser recomendado para estados e cidades com situação mais crítica. Horas depois de ele dizer isso, seu chefe pressiona a suprema corte do país por reabertura, surpreendendo e constrangendo até mesmo alguns dos empresários que foram convidados a acompanhá-lo. Ontem mesmo Teich anunciou uma campanha de conscientização sobre o coronavírus, dizendo que foi sugerida por Bolsonaro. Não pode ter sido, ele não está nem aí para a pandemia, está preocupado, como lá foi dito, com a morte de CNPJs.

O STF virou alvo porque deixou o Congresso em sua inércia e tornou-se mais ativo na defesa da constituição, da democracia e do direito da população à saúde. Hoje mesmo há manifestantes bolsonaristas por lá, entoando hinos de guerra.

A relação entre os dois poderes está tão tensa que o ministro Celso de Mello evitou, até agora, dar mais uma estocada em Bolsonaro, acolhendo o pedido de um mandado de segurança para que ele apresente seu exame de coronavírus. Seria um atrito a mais. A Justiça Federal, através do TRF-3, entretanto, está fazendo a cobrança, que até agora não foi atendida.

Aliás, temos um governo trapaceando com a Justiça. Inventa desculpas para não entregar o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que, segundo Sergio Moro, Bolsonaro teria externado sua insistência em mudar o comando da PF. E tergiversa para não entregar o laudo do exame. O TRF-3 já disse: não quer relatório médio, que laudo.

