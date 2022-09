Ciro bate em Lula e quem ganha é Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik, para o 247

A estratégia de Ciro Gomes de bater em Lula para tentar viabilizar sua candidatura está produzindo resultado oposto ao esperado.

O Datafolha de hoje mostra Lula com os mesmos números da semana passada (45%), Bolsonaro com dois pontos a mais (de 32% para 34%), Ciro com dois a menos (de 9% para 7%), Simone Tebet igual (5%) e brancos e nulos também iguais (7%).

Se tudo continua igual, menos Ciro, que perdeu intenções de voto e Bolsonaro, que ganhou, tudo indica que 2% dos eleitores de Ciro o trocaram por Bolsonaro.

Em vez de ele subir e tirar votos de Lula, que era o que sua campanha queria, ele caiu, Lula não mexeu e Bolsonaro subiu.

É o que se pode chamar de uma campanha kamikaze.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.