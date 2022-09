Ciro é o quinta coluna montado num Cavalo de Tróia

Apoie o 247

Por Davis Sena Filho

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, afirmou o seguinte ao citar Ciro Gomes como linha auxiliar da extrema direita: "Conservadores estão proibidos de falar, então deixem o Ciro falar".

Entendeu, cara pálida, ou quer que eu desenhe? O papel de Ciro nas eleições se resume a esse papelão, sendo que ele fecha seu caixão em termos políticos e entrará na história como um quinta coluna profundamente ressentido e pleno de rancores, mas desprezado à direita e à esquerda, porque não confiável como político, que teve seu início no PDS --- o partido de sustentação da ditadura militar.

Antes de dar continuidade ao artigo, gostaria de destacar a “surpresa” de algumas pessoas ou de muitas pessoas que se sentem surpreendidas com a “bolsonarização” de Ciro Gomes, considerado por mim há muito tempo, conforme afirmado em inúmeros artigos de minha autoria no Brasil 24/7, que o Ciro é o Cavalo de Tróia da direita, que age e atua há muitos anos no campo da esquerda, com a finalidade de dividi-la.

Agora vou completar as minhas impressões sobre o ex-governador do Ceará, ressalto novamente, filhote do PDS da ditadura militar e político vinculado ao senador cearense, o bilionário Tasso Jereissati, um dos coronéis do Ceará, que, certamente, está a observar as estripulias políticas de Ciro, que, por meio de sua contumaz violência verbal, não para de agredir o Lula, com todo o desrespeito possível e a arrogância que lhe cabe sob medida, quando deveria estar em Paris mais uma vez, de forma a demonstrar simbolicamente que sua carreira política terminou, desgraçadamente, no limbo fétido da iniquidade.

Contudo, torna-se salutar lembrar que o Ciro não mais se esconde dentro do Cavalo de Tróia para trair as esquerdas e se tornar, lamentavelmente e vergonhosamente, uma linha auxiliar da extrema direita, mas que, sobretudo, alinhou-se aos interesses políticos de bolsonaristas, a fazer um combate político contra o Lula de maneira rasteira, vil e violenta.

Essa postura política beligerante e ideologicamente ambígua acarreta-lhe uma imensa rejeição por parte daqueles que até então acreditavam em suas propostas e confiavam em sua pessoa como um político aliado e representativo dos interesses de soberania do Brasil e do desenvolvimento social e econômico de sua população composta por uma grande maioria pobre.

Eis que o Cavalo de Tróia é montado, na verdade, por um quinta coluna, que se tornou francamente e profundamente ressentido, rancoroso, invejoso e recalcado, ao ponto de superar em contundência as injúrias, calúnias e difamações perpetradas contra o Lula por parte dos bolsonaristas, que estão a usar as agressões de Ciro para repercuti-las nas redes sociais e mostrá-las no horário eleitoral.

Ciro soltou irresponsavelmente o verbo ao ponto de chamar, sem quaisquer provas, o filho de Lula de “ladrão”, bem como tem recorrentemente chamado o ex-presidente e maior líder da esquerda brasileira de corrupto, quando tal sujeito agressivo e desaforado, injusto e mal-educado sabe muito bem que o Lula foi vítima da maior farsa e crime político da história do Brasil, cuja autoria pertence aos delinquentes da quadrilha da Lava Jato, que ora estão a tentar um lugar ao sol da política brasileira, talvez para, em futuro breve, se forem eleitos, escaparem das grades da prisão.

Entretanto, a verdade e a justiça são dois substantivos que não importam a Ciro Gomes, quando ele é corroído pelo rancor e o ressentimento de não ter o apelo popular de Lula e o respeito de grande parte do povo brasileiro. Ciro, na verdade, é um pequeno burguês com o verniz de político que tenta se popularizar, enquanto trabalha vergonhosamente para o establishment. É o que se vê e se ouve, quando ele se encontra com os empresários ou vai à entrevista em uma emissora fascista chamada de Jovem Ku Klux Pan.

Ciro Gomes ali se esbaldou juntamente com seus próximos, com seus iguais, que são aqueles golpistas de extrema direita da Klux Pan, que fazem pantomimas como "jornalistas" em um picadeiro de mau gosto chamado erroneamente de jornalismo, porque tem lado, cor ideológica e milita em favor de um governo militarista, ultraliberal e de extrema direita, que apresenta os piores números e índices econômicos e sociais da história do Brasil desde sua redemocratização.

Ciro, porém, sentiu-se como um pinto no lixo e, com efeito, desandou a fazer comentários desairosos, inconsequentes, superficiais, levianos e violentos. Este é o Ciro, camarada: aquele sujeito montado no Cavalo de Tróia como um autêntico e genuíno quinta coluna, a bradar suas insanidades e a bramir em alto e bom som todas as suas velhas iniquidades, incongruências e falta de coerência política, que sempre povoaram a sua lamentável vida política e partidária, que será encerrada com mais uma derrota eleitoral para presidente da República.

Ciro é Bolsonaro e não se importa de maneira alguma com o futuro do Brasil em busca secular por sua soberania e desenvolvimento. Como também é por demais lamentável esse monte de cidadãos e cidadãs que se ocupam diariamente em inúmeras atividades, que afirmam estarem "surpresos" com o Ciro Gomes e outras tantas pessoas, como o Jair Bolsonaro... Pasmem!

Mas é o que se vê e se lê no Brasil 24/7, que publica fotos e matérias sobre a “surpresa” dessas pessoas tão ingênuas, inocentes e puras, que de repente entraram de gaiatas no navio e por isso se calaram ou até mesmo apoiaram o golpe bananeiro de 2016 e a prisão surreal, injusta e covarde do Lula, que ficou 580 dias preso, porque um juiz mais do que safado e delinquente, juntamente com seu bando de cafajestes da Lava Jato, resolveu intervir criminosamente na política nacional para que o PT fosse derrotado na campanha presidencial de 2018. E o restante da história todo mundo conhece e sabe como terminou.

Por sua vez, apesar dessas pessoas “ingênuas” e "inocentes" que, na verdade, foram cúmplices do golpe contra Dilma e da prisão de Lula, que hoje militam como democratas em todos ramos de atividade humana, muitas delas famosas, reconheço que é necessário ao Brasil e seu povo se livrar dessa doença que contamina a nação brasileira chamada de ódio. Já basta. Chega de tanto sofrimento e insensatez, desalento e perversidade.

Nunca vi tanta gente inescrupulosa e mau-caráter sair do armário como ocorreu no Brasil pré e pós golpe. Foi algo que jamais imaginaria ver e presenciar com meus próprios olhos e pensamentos. Mas está no fim tal indigência racional e moral que acontece coletivamente no Brasil, apesar das agressões e mentiras da tenebrosa era Bolsonaro.

Ciro Gomes se diminuiu moralmente e politicamente ao trabalhar como linha auxiliar do fascismo de Jair Bolsonaro. Sairá dessas eleições menor do que já é. Ciro se desmoralizou como o quinta coluna montado num Cavalo de Tróia. É isso aí.

