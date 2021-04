Ciro Gomes é a terceira via da direita

A eleição presidencial de 2018, se comparada a um jogo de xadrez, foi vencida num xeque-mate envolvendo uma jogada entre cavalo e bispos. Foi uma partida atípica, roubada, ilegítima e espúria, conforme reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, ao admitir que o “rei” dos votos foi retirado do tabuleiro por um juiz que, nas palavras do deputado Glauber Braga, não passa de um ladrão. Em 2022, no entanto, teremos uma nova partida, com todas as peças no tabuleiro.

Confesso que não me atrevo a desafiar ninguém numa mesa de xadrez. Mas não é preciso ser um mestre enxadrista para antecipar que o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 será entre Lula e mais alguém. Se até aqui pareço óbvio, ao ponto de que nem o Merval Pereira tem dúvidas quanto a esta realidade, deixo aqui uma aposta mais arriscada: o cavalo, os bispos e os peões fardados serão jogados na lixeira da História ainda no primeiro turno.

A elite financeira e o setor produtivo nacional já descartaram este governo. No cenário internacional, somos párias, inclusive nos Estados Unidos, terra onde o nosso presidente bate continência como um sabujo domesticado. Os generais que comem picanha e se lambuzam de leite condensado, arrotando discursos ameaçadores, não amedrontam quem já está aterrorizado pela fome e a miséria. Hoje, Jair Bolsonaro é apenas o gambito da rainha, ou seja, aquela peça inútil que é sacrificada logo no primeiro lance da partida, como estratégia para uma jogada de mestre mais adiante.

E a jogada de mestre da burguesia chama-se CIRO GOMES. Não tem Dória, nem Luciano Huck, nem tampouco Danilo Gentili. No xadrez eleitoral, a elite brasileira já escolheu a rainha de Sobral para enfrentar Lula no segundo turno. Se havia dúvida, a contratação do marqueteiro João Santana para cuidar da campanha (no momento disfarçada de consultoria ao PDT) a dissipou.

Ciro Gomes reúne todos os predicados para ser o candidato da direita, enganando até alguns incautos que enxergam no seu populismo um discurso de esquerda. É ligado às oligarquias, tem trânsito entre os rentistas desde os tempos em que foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique , saiu do PSDB apenas para ter legenda para disputar eleição presidencial, mas ainda tem asas de tucano por dentro da camisa. O desembarque do João Santana no projeto político do ex-governador (ainda pelo PSDB) do Ceará não aconteceu por acaso, apenas pelo convite do Carlos Lupi. O publicitário baiano veio para fazer parte de um projeto de retomada do poder pelos tucanos, o que vem sendo azeitado desde a derrota de Geraldo Alckmim em 2018.

As redes sociais e a chamada mídia oficial ainda vão lançar alguns nomes apenas como balões de ensaio, só para jogar poeira nos olhos da sociedade. O próprio Ciro Gomes já declarou que busca apoio na direita para o seu projeto político. A novidade, é que a direita aceitou.

