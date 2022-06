Ciro se humilha e culpa "todo mundo"

Apoie o 247

ICL

Por Eduardo Guimarães

O eterno candidato à Presidência Ciro Gomes acaba de acusar a você que está lendo estas maltraçadas linhas de "humilhá-lo". Culpa todos aqueles que não querem votar nele para presidente por apenas enxergarem que ele está empacado em 6 ou 7 por cento há mais de ano, não deslancha e, portanto, não tem chance de vencer Bolsonaro.

Não acredita? Então confira o que ele disse na última segunda-feira (6) em entrevista ao podcast "Flow":

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fui candidato já três vezes. Se eu não tivesse muito amor ao Brasil, colocava minha viola no saco e ia cuidar da minha vida. Mas estou aqui agarrado, feliz da vida. Todo mundo me humilha. 'Ah, não tem chance'. Deixa o povo votar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bem, não é porque não deixaram o povo votar que Ciro nunca se elegeu. O seu insucesso eleitoral deriva de pura e simples falta de votos. Então, quem é que humilha mais o Ciro, você que simplesmente constata que ele tenta se eleger presidente desde 1998, nunca conseguiu e não será agora que conseguirá, ou ele, que insiste no que deveria saber que não dará certo?

Ciro diz coisas como "O Brasil amanhecerá em guerra se Lula for eleito". É mesmo? Porque Bolsonaro provocará uma guerra, então os brasileiros não devem votar em Lula? Ele acha que os brasileiros devem aceitar que Bolsonaro os proíba de votar em Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliás, Ciro não diz que o Brasil "amanhecerá em guerra" se Bolsonaro for eleito...

Segundo Ciro, só votando em Ciro você terá paz no Brasil. Afinal, a principal característica dele é a contemporização, a doçura, a serenidade, não é mesmo? A bolacha que Ciro deu no bolsomínion que lhe disse alguma gracinha na Agrishow (onde deveria saber o que iria encontrar) mostra quanta serenidade esse monge budista feito político tem dentro de si.

Ciro diz que "todo mundo" o humilha, mas é ele quem vai dar entrevista à turma igualmente "serena" do Diogo Mainardi, esse outro monumento à paz universal. Só não invente de assistir. Vai perder minutos de sua vida sem aproveitar nada. Generalidades, platitudes e uma avalanche de insultos e acusações a Lula. Nada mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso é o que humilha Ciro. A revista Crusoé e o site Antagonista eram bolsonaristas, depois se tornaram moristas e, agora, provavelmente são tebetistas. Ou coisa que o valha. Mas um político de esquerda deveria saber quem são Mainardi e seus "garotos".

O fato é que nem Carlos Lupi, fiel escudeiro de Ciro e presidente do PDT nas horas vagas, tem mais paciência com ele. Em entrevista ao Valor Econômico, disse que o temperamento de Ciro "atrapalha no meio político". Verdade, Carlão. Por isso Ciro não se elege para nada há muito tempo.

O fato é que Ciro está... "andando" para o Brasil e para a democracia. Só quer saber de se eleger. Nem que, para isso, tenha que se aliar ao diabo. Ou fazer papel de idiota desafiando um humorista que tem idade para ser seu filho para um debate que, na verdade, foi um monólogo desse "monumento à serenidade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro não acha que Bolsonaro seja tão ruim para o Brasil. E não teme que ele se reeleja. Além disso, está disposto a ajudá-lo a se reeleger para se vingar daqueles que o estão humilhando, se insistirem até o fim nessa "revoltante" atitude de não votarem no melhor candidato da Via Láctea, ou seja, nele mesmo, o "Cirão das massas".

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE