Clima perfeito para renúncia

Apoie o 247

Clube de Economia

Ordem de extradição e prisão de Allan dos Santos, acusado de participar das articulações para invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, a 6 de janeiro de 2021, e que fugiu para aquele país com ajuda de Eduardo Bolsonaro e o caos na economia provocado pelo anúncio de R$400 para o novo Bolsa Família, com alta do dólar, queda na Bolsa, e debandada da equipe de Paulo Guedes formam clima perfeito para a renúncia de Bolsonaro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.