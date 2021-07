Coloque a estátua de "Frei Caneca" no lugar

O movimento pelas ruas do Brasil pode ser considerado de cunho separatista, assim como aquele que teve a frente o personagem Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, que desejava ver seu país livre das amarras coloniais da metrópole portuguesa; e reconhecia na monarquia o elo forte da submissão imposto a um “conglomerado de gente” edit

O gigante Brasil acordou em meio a um sono pandêmico. O povo acorreu ao palco de luta secular: as ruas. A população nacional sempre precisou lançar mão do brado através de sublevações e manifestações. É tradição a luta contra desmandos e golpismos.

A nossa história republicana nasceu de um golpe. E os militares sempre foram os protagonistas. Viver sob a chibata chega a ser um mote no Brasil. E a dor da chibatada metafórica (poderá ser) tão tácita quanto a literal. Ambas matam.

Hoje, neste sábado de julho, estamos de novo reunidos para expressar a revolta que o açoite perpetua em nossas vidas, e nas vidas que virão...somos milhões de desempregados analfabetos, e milhares de mortos pelo efeito devastador da Covid-19.

Lá fora ontem estiveram Zumbis, Marielles, Andersons, Moas, Valérias, Amarildos, Tim Lopes, Tiradentes, Freis Canecas...gritando por liberdade. Aliás a frase “Quem beber da minha caneca tem sede de liberdade” foi dita pelo frei, que sonhou o sonho de liberdade, entre os seres. Ele viveu no século XIX, e foi preso como rebelde, nascido em Pernambuco, no século XVIII fora um resistente, um progressita, que também sonhou com a libertação do povo no Brasil.

Esteve implicado na Revolução Pernambucana, e além de religioso, foi um político e jornalista, porém seu marco histórico foi ter sido o mártir da Confederação do Equador. Ele foi executado por fuzilamento, em 1825, sob a presidência militar do pai de Duque de Caxias, o coronel Francisco Lima e Silva. Seu crime: sede de liberdade e justiça.

O movimento de ontem pelas ruas do Brasil pode ser considerado de cunho separatista, assim como aquele que teve a frente o personagem Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, que desejava ver seu país livre das amarras coloniais da metrópole portuguesa; e reconhecia na monarquia o elo forte da submissão imposto a um “conglomerado de gente”. Ansiava pela separação entre o jugo e a soberania, mas morreu sem saber que no futuro não só a Independência era fake, mas a República instalada em 1889, também. E quem foi Borba Gato?

A liberdade do povo brasileiro, na verdade AINDA NÃO CHEGOU. Ela só chegará quando a EDUCAÇÃO FOR PARA TODOS E TODAS, E DE VERDADE. A paz só reinará quando a fome for extirpada nos rincões de norte a sul. A ideologia da desigualdade e da incultura para a massa: precisam ser alijadas das mentes e dos corações dos déspotas que atiram ossos ao povo brasileiro. Basta.

#FORABOLSONARO #FORABOLSONARISMO #FORADESIGUALDADE #LEIABRAZILEVIREBRASIL

