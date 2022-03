Com Boulos fora da corrida, Haddad ganha mais força para enterrar tucanistão em SP

"Será uma disputa dura, provavelmente resolvida só no segundo turno. Mas que aponta para o fim do tucanistão em São Paulo", escreve o jornalista Rodrigo Vianna edit

Por Rodrigo Vianna

A pesquisa Quaest, divulgada na última semana, já dava sinais muito positivos para o PT: o partido jamais havia largado tão bem numa disputa pelo governo paulista.

Fernando Haddad lidera em todos as simulações. No Cenário com mais candidatos, o resultado é:

Haddad 24%

França 18%

Tarcísio 9%

Boulos 7%

Renata 3%

Garcia 3%

Há dois pontos que podem favorecer ainda mais o candidato do PT.

1 Lula também lidera a corrida presidencial em São Paulo. Ah, mas Lula é o líder em todos levantamentos no Brasil desde ano passado, qual a importância de liderar entre eleitores paulistas?

Ora, Lula e Dilma jamais ganharam em São Paulo, mesmo quando venceram as eleições de 2002/2006/2010/2014. O estado sempre foi uma fortaleza da oposição tucana. Mas agora, com o PSDB esfacelado, o bolsonarismo parece ainda incapaz de reaglutinar o eleitorado paulista de direita e centro-direita.

Abre-se, portanto, uma janela importante para o PT.

2 Guilherme Boulos acaba de anunciar, nesta segunda-feira (21/03), que vai abandonar a candidatura ao governo, para se lançar a deputado federal pelo PSOL. Os 7% de Boulos devem migrar para Haddad.

Assim, o PT muito provavelmente terá um candidato que partirá de 30% ou 35% já no primeiro turno.

Vamos agora aos obstáculos...

1 Haddad é o candidato com mais rejeição. Segundo a Quaest, 53% dizem que não votariam nele, contra 37% que rejeitam Marcio França e 27% que dizem “não” ao bolsonarista Tarcísio. O petista precisa superar essa barreira, que pode em parte ser atribuída ao antipetismo - forte especialmente nas cidades de médio porte no interior do estado.

2 Tarcísio tem o perfil típico para agradar o eleitor de linha conservadora paulista. Com o fim do malufismo (que, por sua vez, era herdeiro do ademarismo), há um espaço vazio para alguém que fale em “PM pra cima dos bandidos”, “valorização do empreendedor” e defenda “valores da família” - mas sem os exageros de Bolsonaro. Tarcísio tem esse perfil, e dialoga bem com empresários.

Por fim, uma incógnita: o que fará Marcio França? O eleitor de França (isso está bem claro nas pesquisas) se divide em dois blocos: um é conservador “moderado”, o outro é centro esquerda moderado (e desconfiado do PT, mais próximo do cirismo).

Reparem que França pode até ser um anteparo ao crescimento de Tarcísio: ele está à frente do bolsonarista na pesquisa e, nesse sentido, a presença do candidato do PSB no primeiro turno poderia judar Haddad, já que impediria que o voto conservador moderado seguisse em bloco para Tarcísio (ou para Rodrigo Garcia, do PSDB, que terá dificuldades por causa da grande rejeição a Doria).

Por outro lado, sem França na corrida Alckmin (que vai se filiar ao mesmo PSB) estaria mais livre para romper resistências a Haddad no interior paulista.

Será uma disputa dura, provavelmente resolvida só no segundo turno. Mas que aponta para o fim do tucanistão em São Paulo.

