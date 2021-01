"Ministérios reluzentes – cujos titulares Bolsonaro tem de jogar ao mar - estão sendo oferecidos em troca de votos, o que explica o motim do DEM baiano, por exemplo", afirma o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Gostei da entrevista do vice Hamilton Mourão, hoje, à rádio Bandeirantes, na qual previu uma reforma ministerial logo depois das eleições à presidência da Câmara “para acomodar as forças políticas”.

Ele confirmou o que muita gente já desconfiava: o governo está jogando pesado na eleição de Arthur Lira.

Na Câmara começam os processos de impeachment - o grande fantasma que assombra o governo.

Ministérios reluzentes – cujos titulares Bolsonaro tem de jogar ao mar - estão sendo oferecidos em troca de votos, o que explica o motim do DEM baiano, por exemplo.

Maia deu um pito no presidente nacional do partido, o baiano ACM Neto, mas o ex-prefeito de Salvador, que tem a quem puxar, fingiu que não é com ele.

Sabe-se lá o que acontece nos outros partidos que fecharam aliança com Maia. Mas que há deputados dispostos a ouvir o canto da sereia, ninguém duvida.

Mourão falou na saída de Ernesto Araújo, o que é óbvio, ele não pode continuar depois da eleição de Biden e da dificuldade em negociar vacinas com China e India, mas há outros candidatos a cair fora, para os quais Bolsonaro precisa de uma “saída honrosa” e a reforma ministerial serve para isso: o ministro sai porque o governo “precisa do seu cargo” e não porque ele é um zero à esquerda.

Tanto Pazuello quanto Ricardo Salles estão na lista: Relações Exteriores, Saúde e Meio Ambiente são áreas em que o governo precisa limpar a barra para enfrentar os novos tempos pós-Trump.

Claro, três ministérios não bastam. Isso é só o começo. A turma é gulosa. E quem vai dizer com quantos ministérios se faz um presidente da Câmara e quais caciques vão virar ministros será o próprio Lira.

Não é mesmo, ACM Neto?

