Com tornozeleira eletrônica, Gabriel Monteiro comanda operação policial no Rio de Janeiro

Em liberdade condicional desde março de 2025, após ter sua prisão decretada sob acusação de prática de crimes como estupro e assédio sexual, o ex-vereador do PL Gabriel Monteiro, ressurge nas redes sociais combatendo o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Eleito vereador em 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático), sendo o terceiro mais votado na cidade com mais de 60 mil votos, Gabriel ganhou destaque através do seu canal no youtube onde publicava vídeos desafiando opositores para um debate, e invadindo hospitais para flagrar médicos dormindo durante o horário de expediente.

Expulso da PM por deserção em agosto de 2020 por excesso de faltas, meses antes de ser eleito vereador, Gabriel Monteiro acumulou dezenas de punições enquanto esteve na corporação, chegando a ser classificado como um militar de “mau comportamento”. Apesar de sua conduta reprovável dentro da polícia militar, o ex policial segue realizando “operações” com o apoio da instituição. O novo alvo de Monteiro é a contravenção, o famoso “jogo do bicho”, que ele promete desarticular em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em novo vídeo postado em suas redes sociais, o ex-vereador aparece “estourando” um ponto de caça níqueis acompanhado de agentes da Polícia Militar.

Usando uma marreta e depois dando um pontapé, ele derruba uma porta e invade uma sala de jogos completamente vazia gritando: “Acabou o jogo!”, sempre acompanhando por policiais militares. Gabriel ainda aparece no vídeo correndo e subindo escadas, numa clara simulação de estar perseguindo alguém. Na sequência, ele interroga um homem cujo rosto foi borrado para não ser identificado, que confessa trabalhar para a contravenção há mais de 10 anos. Com a ajuda dos policiais que o acompanhavam, Gabriel Monteiro retira muitos papéis e pacotes de dinheiro do local, e os leva até a viatura da PM estacionada na porta do suposto Bingo clandestino.

Mesmo inelegível, o ex-policial que aguarda julgamento em liberdade e monitorado por uma tornozeleira, pretende se candidatar a deputado federal nas próximas eleições. A defesa de Gabriel já articula um recurso para recuperar os seus direitos políticos e o tornar novamente apto a disputa eleitoral. Os vídeos que ele vem postando em suas redes já fazem parte de sua campanha, o que demonstra o seu otimismo com a decisão da justiça sobre a sua inelegibilidade. Um otimismo que se justifica quando a mesma justiça que o monitora por meio de uma tornozeleira, permite que ele comande operações policiais mesmo tendo sido expulso da corporação e respondendo a vários processos criminais.