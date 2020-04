Com vídeo de fake news, Carluxo espalha pânico

Jornalista Arnaldo César Ricci revela que o vereador Carlos Bolsonaro espalhou declaração fora de contexto do chefe do Projeto de Emergência da OMS, Michael Brayn, para disseminar pânico junto à população brasileira edit

Por Marcelo Auler, em seu Blog e para o Jornalistas pela Democracia

Através do “Gabinete do Ódio” que comanda de dentro do Palácio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro – “Zero Dois” para os íntimos e “Carluxo” Para os demais – na tarde de terça-feira espalhou vídeo pelas redes sociais nitidamente para disseminar pânico junto à população brasileira, como revela com exclusividade o jornalista Arnaldo César Ricci, em matéria publicada no Blog Marcelo Auler – Repórter.

O vídeo – uma verdadeira Fake News – utiliza, fora do contexto, 26 segundos de uma entrevista que durou 47 minutos, dada pelo chefe do Projeto de Emergência da OMS, Michael Brayn, concedida em 31/03/20. Na ocasião, ao destacar a importância do isolamento social, ele falava do risco de adultos contaminarem seus filhos, o que provocaria o isolamento entre membros de uma mesma família.

Na montagem que Carluxo espalhou, a fala de Brayn aparece como sendo o anúncio de que naquele momento começaram a isolar crianças de seus pais, por conta da quarentena. A esta manipulação, Zero Dois e seu aliado, o bolsonarista Rafael Glau, juntaram o comentário do jornalista de extrema-direita, Trucker Carlson, da rede de televisão norte-americana Fox News.

Com este vídeo ele tenta reforçar a campanha encabeçada por seu pai, Jair Bolsonaro, contrário ao isolamento social das pessoas. Ao mesmo tempo em que tenta detonar o trabalho dos especialistas em saúde brasileiros, comandados pelo ministro Luiz Henrique Mandetta – a que Carluxo já fez cobranças indevidas – Zero Dois aproveita para espalhar pânico, numa vã tentativa de provocar um caos social.

Na versão divulgada, devidamente editada, o vídeo falsamente atribui a Brayn a afirmação de que o coronavírus está se disseminando dentro das casas, nas famílias que aderiram ao isolamento. Em consequência, diz que filhos serão separados dos seus pais, “removidos e isolados de forma segura”. Em seguida, apresenta o comentário de Carlson: “só para você saber, estamos indo nas suas casas, apreendendo suas crianças e abre aspas: “Isolando-as de maneira segura e digna”. O que quer que isso signifique”, complementa o jornalista.

Carlson é um dos aliados inseparáveis de Donald Trump e Steve Bannon (o gênio perverso da extrema-direita americana). Ele, depois de estar com Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo – o Zero Três – no famoso jantar ocorrido em Miami junto com o presidente Trump, em 7 de março, foi acometido da COVI-19 e se viu obrigado a se afastar da bancada do telejornal “Trucker Carlson Tonight”, o de maior audiência da Fox News.

A montagem descoberta por Arnaldo César, foi devidamente checada e confirmada – a pedido dele – por especialistas da “Rede CoVida”. Trata-se de um grupo de mais de 200 infectologistas, pesquisadores, cientistas, médicos, estatísticos, técnicos de T.I. e jornalistas reunidos pela Fiocruz da Bahia e da Universidade Federal da Bahia. Liderados pelo professor Maurício Barreto, coordenador dos cursos de doutorado e mestrado da Faculdade de Medicina da UFBA, esses profissionais se esforçam, neste momento de pandemia, para levar informação de qualidade e credibilidade para todos os veículos de comunicação do País.

Por Arnaldo Cézar*

O “gabinete do ódio, instalado no Palácio do Planalto e comandado por Carlos Bolsonaro – “Zero Dois” para os íntimos e “Carluxo” para os demais -, nunca trabalhou tanto como nos últimos dias. A família Bolsonaro não tem feito outra coisa a não ser disseminar o pânico e provocar discórdias. Especialmente, entre aqueles que podem ajudar o País na maior crise sanitária de toda a sua história.

O vídeo acima foi colocado nas redes sociais pelo exército de robôs pilotados por “Carluxo”, na tarde da última terça-feira (07/04). Trata-se de um fake news. Foi elaborado a partir de uma entrevista coletiva dada pelo chefe do Projeto de Emergência da OMS, Michael Brayn, concedida em 31/03/20, editada com os comentários feitos pelo jornalista de extrema-direita, Trucker Carlson, da rede de televisão norte-americana Fox News.

Na versão divulgada, devidamente editada, o vídeo falsamente atribui a Brayn a afirmação de que o coronavírus está se disseminando dentro das casas, nas famílias que aderiram ao isolamento. Em consequência, diz que filhos serão separados dos seus pais, “removidos e isolados de forma segura”. Em seguida, apresenta o comentário de Carlson: “só para você saber, estamos indo nas suas casas, apreendendo suas crianças e abre aspas: “Isolando-as de maneira segura e digna”. O que quer que isso signifique”, complementa o jornalista.

Como se sabe, Carlson é um dos aliados inseparáveis de Donald Trump e Steve Bannon (o gênio perverso da extrema-direita americana). Ele esteve com Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo, no encontro, no dia 07 de março passado, em Miami, no clube de golfe de Trump, na Flórida.

Depois do jantar, o jornalista apresentou fortes sintomas de Covid-19. Seus testes, de acordo com a publicação “Daily News, deram positivos e ele teve que ser afastado da bancada do telejornal “Trucker Carlson Tonight”, o de maior audiência da Fox News.

Para dar credibilidade à montagem e gerar indignação na militância por aqui, Carluxo precisou descontextualizar a fala de Michael Joseph Brayn da OMS. De uma entrevista coletiva, no dia 30/03, que durou 47 minutos, retirou 26 segundos. Justo no trecho em que o infectologista irlandês alertava que o isolamento social era também para impedir que o vírus atingisse as famílias dentro de casa. Com a ajuda do militante bolsominion, Rafael Glau, foram feitas as traduções e a montagem deste vídeo. Originalmente, esta armação ficou disponível no endereço de Glau, no Twitter.

“Carluxo” capturou o conteúdo e entregou à sua guarnição de robôs para espalharem a farsa pelo Sul do País. Região onde se concentra o maior número de adeptos e financiadores do pai. Foram disparados, inicialmente, para 136 mil endereços na Internet. Até o final da noite do dia 07/04, o fake news de “Carluxo” foi visualizada por 26,8 mil pessoas. Sendo que 600 delas se dispuseram a fazer comentários indignados com o isolamento social e as medidas adotadas, no Brasil, pelo Ministério da Saúde.

No canto esquerdo do vídeo, pode-se perceber que Carluxo fez questão de assinar a armação. Lá, aparecem uma pequena foto do “Zero Dois” acompanhada da frase: “Meu Deus…”. Mais do que um exibicionismo típico dos hackers na Internet, uma estúpida demonstração de prepotência.

Na entrevista coletiva da última terça-feira (07/04), o titular da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez questão de se queixar que o número de fake news, na sua área, estava crescendo de maneira exponencial. “Numa velocidade – especificou o ministro – maior que a da própria propagação do vírus que avança de maneira assustadora”.

“Carluxo”, é bom que que diga, lidera o bloco daqueles que detestam Mandetta. Entre os assessores que assopram nos ouvidos de Jair Bolsonaro é o que despeja mais impropérios contra o titular da pasta da Saúde.

Já andou inclusive escorando o ministro pelos corredores do Planalto com ameaças de demissão. Por enquanto, não foi bem sucedido em tais investidas. O que aumentou sua ira contra Mandetta. E, consequentemente, os disparos de fakes news contrariando as medidas que ele vem tomando no combate à pandemia.

Apuração da “Rede CoVida”

Boa parte do que reportamos aqui foi apurada com a ajuda de especialistas da “Rede CoVida”. Trata-se de um grupo de mais de 200 infectologistas, pesquisadores, cientistas, médicos, estatísticos, técnicos de T.I. e jornalistas reunidos pela Fiocruz da Bahia e da Universidade Federal da Bahia.

Liderados pelo professor Maurício Barreto, coordenador dos cursos de doutorado e mestrado da Faculdade de Medicina da UFBA, esses profissionais se esforçam, neste momento de pandemia, para levar informação de qualidade e credibilidade para todos os veículos de comunicação do País.

Uma das missões da “Rede CoVida” é desmontar fake news muito comuns em momentos de crise extrema. A outra é encontrar meios de fazer chegar às populações de menor poder aquisitivo informações claras e práticas para que possam se proteger do coronavírus.

(*) Arnaldo César é jornalista e colaborador deste blog.

