Combate à corrupção não será a vedete das eleições

Apoie o 247

ICL

Diferente das eleições de 2018, onde o combate à corrupção era o debate principal entre os candidatos, as próximas eleições trarão uma pauta mais presente na rotina dos brasileiros: economia e inflação.

Dificilmente o presidente Jair Bolsonaro conseguirá se sair bem quando confrontado sobre esses temas, e não poderá jogar a batata quente para Paulo Guedes, porque Guedes esteve desde sempre em seu governo.

Outro assunto difícil para Bolsonaro é o constante aumento nos preços dos combustíveis. Como sempre faz, o ocupante do Planalto responsabilizará a Petrobras, como se o governo não fosse acionista majoritário da empresa de economia mista. Tanto é, que já trocou a presidência cinco vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A política de preço dos combustíveis do governo, considera o preço e a cotação do petróleo no mercado internacional, que é dolarizado. Mesmo que o real valorize, a política internacional de valores da Petrobras faz com que os preços dos combustíveis sigam a disparada da cotação dos barris. Porém o presidente tenta escapar da responsabilidade colocando a culpa no ICMS cobrado nos estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O combate à corrupção de 2018 foi ‘boi de piranha’ inflado pela mídia com apoio da Faria Lima, para dar palanque à Lava Jato e a Sérgio Moro, mirando inviabilizar a candidatura de Lula para elegerem um liberal. O tiro saiu pela culatra e acabaram abrindo a porta do inferno de onde saíram Bolsonaro e bolsominions.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o péssimo governo de Bolsonaro e a ameaça de golpe, sem o discurso anticorrupção em voga, sem a nefasta Lava Jato e sem o interesse em manter o que está aí, resta ao establishment olhar para Lula inocente, líder nas pesquisas, e enxergar que o petista está buscando uma cadeira para se sentar e dialogar mais ao centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE