Como derrotar a classe bilionária

Traduzido e adaptado por Rubens Turkienicz com exclusividade para o Brasil 247

A Vereadora Kshama Sawant, de Seattle (estado de Washigton, EUA) e o partido Alternativa Socialista (SA – Socialist Alternative) lutam, já quase por uma década, uma das batalhas mais eficazes contra as elites ricas da cidade. Ela e o SA adotaram uma série de métodos para lutar contra os oligarcas dominantes e, neste confronto, expuseram a liderança do Partido Democrata como sendo ferramentas covardes da classe bilionária. O sucesso dela deve ser estudado em detalhes e replicado em muitas cidades para desmantelar a tirania corporativa.

Sawant – que vive com US$ 40 mil/ano do seu salário total de US$ 140 mil/ano, e deposita o resto num fundo político que ela usa para campanhas por justiça social – ajudou a liderar uma luta em 2014 que fez de Seattle a primeira cidade importante nos EUA a instituir uma salário mínimo mandatório de US$ 15/hora. Após uma luta de três anos contra Jeff Bezos – um dos homens mais ricos do mundo [cuja empresa e residência ficam em Seattle] – ela e seus aliados fizeram aprovar na câmara de vereadores um imposto sobre grandes empresas que aumentou a renda da cidade em carca de US$ 231 milhões por ano.

Ela fez parte do movimento que levou Seattle a banir com sucesso os despejos de estudantes durante o ano escolar, bem como das famílias destes e os funcionários das escolas. Ela foi uma das patrocinadoras de um projeto de lei municipal que protege os inquilinos de serem despejados ao final dos seus contratos de aluguel, exigindo que os senhorios concedam aos inquilinos o direito de renovar os seus contratos e um projeto de lei que proíbe os senhorios de despejar os inquilinos por falta de pagamento do aluguel, caso o aluguel tenha vencido durante a emergência do COVID, quando o inquilino não conseguia pagar devido a dificuldades financeiras.

A classe bilionária tentou alvejar Sawant desde quando ela assumiu o seu mandato de vereadora, em janeiro de 2014. Eles despejaram centenas de milhares de dólares num Comitê de Ação Política (PAC – Political Action Committee) chamado de “Uma Seattle Melhor” (“A Better Seattle”) e saturaram a televisão e as plataformas digitais com propagandas negativas. Google, YouTube e Hulu negaram a ela e ao SA o direito de publicar os seus anúncios de campanha eleitoral. A empresa Amazon, sozinha, gastou mais de US$ 3 milhões para derrotá-la quando ela concorreu a reeleição em 2019. Em dezembro, Sawant derrotou uma campanha bem financiada pela comunidade de negócios da cidade para cancelar o seu mandato em um voto de “recall” [destituição de mandato]. Atualmente, o Partido Democrata está tentando manipular o distrito eleitoral dela para separá-la dos seus apoiadores da classe trabalhadora.

Você pode assistir aqui a minha entrevista completa com a vereadora Sawant – que tem um doutorado [PhD] da Universidade Estadual da Carolina do Norte (North Carolina State University).

