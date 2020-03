Como Fátima Bezerra tem enfrentado o coronavírus no RN?

Embora vulnerável pela expansão do coronavírus, como ocorre em todos os Estados, o Rio Grande do Norte está na lista daqueles que registraram somente um caso confirmado edit

O relativo controle do avanço do vírus no Estado deve-se, em boa parte, à agilidade com que o governo de Fátima Bezerra se mobilizou em torno da pandemia, agindo inicialmente em duas áreas suscetíveis: o turismo e a educação. No último dia 17, a governadora explicou a sua inquietação com estes dois segmentos em específico, aliados às estratégias sanitárias já desenvolvidos pelo Governo. No entanto, as atenções ao problema estavam voltadas desde o mês de fevereiro.

Para Fátima, há a preocupação com as crianças tanto no quesito formação como no quesito alimentação, enquanto as escolas públicas estiverem fechadas. Uma saída que o RN pretende replicar é o que está ocorrendo na Prefeitura do Recife, que iniciou distribuição de kits de merenda para os alunos da rede municipal desde o dia 18. Segundo a prefeitura, serão distribuídas 270 toneladas de alimentos, em 215 unidades de ensino.

Noutra ponta, a governadora solicitou a suspensão de todos os voos internacionais com destino ao Rio Grande do Norte, o que temporariamente poderia afetar o turismo, um dos carros-chefe da economia potiguar. Evidentemente, o fluxo naturalmente tem diminuído ante à pandemia, mas o pedido de interrupção dos voos internacionais tem sido observado como uma medida profilática necessária.

No entanto, as solicitações encaminhadas pela Assessoria Jurídica do Governo do RN à Anac e à Anvisa esbarram na falta de estrutura de pessoal e material para realizar fiscalização individualizada a cada passageiro que desembarca no Estado.

Fátima tem tido o apoio da Assembleia Legislativa no processo de enfrentamento e, sobretudo, de deputados do seu partido, o PT. Na quinta-feira (19), por exemplo, a deputada estadual Isolda Dantas entregou ofício que solicita a entrega dos kits de merenda escolar de estudantes da rede pública estadual que estejam com as aulas suspensas em função da pandemia, enquanto durar a suspensão. Ou seja, a deputada ofereceu uma saída emergencial a qual Fátima estava buscando para não deixar milhares de estudantes pobres do RN em situação ainda mais difícil.

“Sugerimos o kit merenda à Fátima porque sabemos da importância que tem a merenda escolar para os estudantes mais carentes. Queremos que o RN possa passar por essa dura batalha contra o coronavírus assegurando a nutrição das crianças que estariam em aula”, disse a deputada Isolda, em entrevista à imprensa local.

Além disso, foram adotadas medidas no âmbito da estrutura pública, como a suspensão do atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico; das atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta e indireta que impliquem a aglomeração de 100 (cem) ou mais pessoas; a participação, a serviço, de servidores ou de empregados públicos em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais.

Após editar um decreto sobre estado de calamidade pública para o Rio Grande do Norte, que determinou o fechamento de alguns estabelecimentos, escolas particulares e academias, adiamento de eventos, o governo anunciou a aplicação de R$ 40,5 milhões para controle do coronavírus, sendo R$ 35,7 milhões irão para Saúde; R$ 1,8 milhão para Administração Penitenciária; e R$ 3 milhões para ações de defesa do consumidor pelo Procon.

Em entrevista ao programa progressista no Youtube "Foro de Moscow", o médico infectologista Alexandre Motta recomendou que a governadora Fátima Bezerra tomasse outras medidas mais rígidas, como isolar a todos os potiguares e fechar todos os estabelecimentos até que o coronavírus esteja efetivamente estabilizado, o que poderá levar semanas.

“O Governo tem o dever constitucional de coordenar a política estadual de saúde, por isso convocamos esta reunião mobilizando os poderes, prefeituras e demais atores institucionais. Temos um desafio grande, que exige disciplina, unidade e espírito público. E este encontro é a demonstração do compromisso de todos aqui”, conclui Fátima Bezerra.