Como os golpes fracassam

"Não aprenderam nada com os golpes anteriores, os que deram certo para os golpistas; para o país golpes são mais nefastos que as pragas do Egito", indica edit

Os autores intelectuais, financiadores e baderneiros da intentona de 8/1 cometeram vários erros primários, o que mostra que foram (ou são) golpistas de primeira viagem.

Não aprenderam nada com os golpes anteriores, os que deram certo para os golpistas; para o país golpes são mais nefastos que as pragas do Egito.

Alguns erros foram os seguintes:

1) golpe não deve ser comentado entre mais de duas pessoas, sobretudo numa reunião com os três chefes das Forças Armadas, como se deu com Bolsonaro e ficamos sabendo na delação do tenente-coronel Mauro Cid, e também não pode haver testemunhas, como o próprio Mauro Cid; Getúlio compartilhou a ideia do golpe de 37 com um só militar, o general Góis Monteiro, num tête-a-tête no Catete;

2) documentos clandestinos, como a minuta do golpe, não devem ser compartilhados com muitas pessoas e devem ser guardados em lugares seguros, e não no escritório da casa do ministro da Justiça; em 1937, Getúlio encomendou a nova constituição ao deputado Francisco Campos, ninguém mais ficou sabendo;

3) pregar o golpe abertamente, como Bolsonaro fez desde o dia da posse é uma péssima ideia, pois quando não dá certo é praticamente uma confissão; em 1937, ao saber que corriam boatos sobre um golpe, Getúlio antecipou o dia D, que seria a 15 de novembro, em cinco das;

4) tem que aprender a copiar certo: quando os trumpistas invadiram o Capitólio, a 6/1/2020, Trump ainda era presidente, Biden só tomaria posse dia 20; aqui a intentona se deu com Lula já presidente, o que dificultaria ou até inviabilizaria o golpe, como de fato inviabilizou;

5) para um golpe ser vitorioso, o incrível exército de Brancaleone que invadiu os três Poderes tinha que ser treinado e armado, para não passar o vexame de ser enxotado em meia hora depois que a PM foi acionada;

6) achar que o Exército, com ou sem GLO, iria aderir aos vândalos, apoiando a baderna, para devolver o poder a Bolsonaro, é um delírio bolsonarista que merece análise acurada de psicólogos;

7) na próxima intentona, convém não fazer postagens sobre a festa da Selma, supondo que ninguém vai saber o que é, nem gravar a si próprio na baderna golpista, para evitar 17 anos de cadeia;

8) golpe de estado só se consuma com a prisão, afastamento ou morte do presidente da República, e não com o enforcamento de ministros do STF;

9) tentar um golpe de estado sem aval do Departamento de Estado dos EUA é dar murro em ponta de faca.

