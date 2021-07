Comunicação do PT: disputar o presente e preparar o futuro

Estudo publicado pelo jornal O Globo, revelou que “o Partido dos Trabalhadores é atualmente a sigla com o maior engajamento na internet”. Em artigo, o Secretário Nacional de Comunicação do PT comenta a política implementada edit

Por Jilmar Tatto, secretário nacional de Comunicação do PT

Estudo publicado pelo jornal O Globo, no dia 14 de julho, revelou que “o Partido dos Trabalhadores é atualmente a sigla com o maior engajamento na internet”. Os dados foram pesquisados e consolidados pela plataforma Zeeng, em parceria com a Rede Essent Jus e Captee, entre abril e julho, segundo o jornal. De acordo com o estudo, o PT é o partido com mais seguidores e engajamento nas redes sociais.

“Mesmo não possuindo o maior número de seguidores no Facebook, o PT obteve quase três vezes mais interações do que o segundo colocado“, destacou a pesquisa. O PT também é o partido que mais publicou nas redes sociais durante o período analisado pela pesquisa. O PT ainda lidera as interações no Twitter, no Instagram e no Youtube.

Os dados divulgados pela pesquisa são resultados do novo plano de comunicação do Partido dos Trabalhadores, que vem sendo implantado pela Secretaria de Comunicação. É consequência da política de integração editorial e da coordenação das diversas frentes de atuação digital, sob a orientação de travar a disputa política presente e preparar o partido para o futuro.

A partir dos acertos e das conquistas atuais, a Secretaria de Comunicação, sob a orientação das diretrizes do Diretório Nacional, investe para avançar na preparação da militância do partido. Neste segundo semestre, a caravana “Casa 13 pelo Brasil” realizará oficinas de capacitação da militância aos estados e municípios. É a implementação da política de fortalecer a presença do partido e apoiar a disputa política dos militantes em seus territórios.

Com esse objetivo, a Secretaria de Comunicação, em conjunto com as demais instâncias da estrutura partidária, já implantou e está implementando uma série de iniciativas e de instrumentos digitais. A meta é fortalecer a central de relacionamento, capacitar a militância no ativismo e formar grupos de voluntários por estado. Em apoio, vamos promover oficinas digitais online, ao vivo e/ou gravadas.

Plataforma integra estados e municípios

Em curso, a “Plataforma Estados e Municípios” está dotando os Diretórios de suas próprias páginas na internet para publicação de conteúdos, de forma integrada ao site do estado e do PT Nacional. As plataformas estão sendo entregues aos diretórios dos municípios e estados que, na sequência contarão com oficinas de operação e edição. Em sintonia com a iniciativa da Nova Primavera, o objetivo é construir uma rede organizada e ampla de militantes digitais. Desta forma, em um mesmo ambiente, a plataforma integrará nacionalmente a disputa política e as ações partidárias.

Além da afirmação das posições políticas do partido, dedicamos especial atenção ao combate às fake news, instrumento da guerra midiática da extrema-direita. Para isso, o PT já conta com o Verdade na Rede, plataforma voltada para denúncias e desconstrução de mentiras. Na complementação desta política, a Secretaria conta com uma ferramenta para monitoramento das redes sociais. Orientação para formação das Centrais Municipais de Combate às Fake News, com oficinas regionalizadas, completa a iniciativa.

Adotada com sucesso nas eleições municipais de 2020, a Casa 13 é outra ferramenta para apoiar a disputa política nos municípios, em especial. Trata-se de plataforma digital para a militância gerar as próprias peças para as redes sociais, acesso aos legados dos governos Lula e Dilma nos 5.570 municípios, ao Plano de Transformação e Reconstrução do Brasil, produzido pela Fundação Perseu Abramo e aprovado pelo Diretório Nacional. Além disso, os ativistas contam com uma área para baixar conteúdos como cards, vídeos, áudios e documentos produzidos diariamente pelo PT Nacional.

No início deste ano, o App do PT disponível nas plataformas Apple e Android aproximou o PT de militantes e apoiadores, chegando diretamente aos seus celulares. O aplicativo dá acesso rápido às notícias e também a um conjunto de ferramentas como formação de grupos, atualização de cadastros, filiação, doações, além de poder receber notificações sobre os principais eventos e mobilizações partidárias e populares.

No terreno audiovisual, duas ferramentas já estão em funcionamento: a TVPT e a Rádio PT, acessíveis no Youtube e nas plataformas digitais. Por meio do canal de TV são realizadas coberturas, a exemplo da CPI da Covid, apresentando debates e programas especiais. A Rádio PT, no ar 24 por dia, também ampliou a divulgação de informações, posições e conteúdos produzidos pelo partido.

A Secretaria de Comunicação também investe na comunicação e na mobilização direta com as estruturas partidárias, com a militância e com os apoiadores, por meio do WhatsApp e do Telegram. Além disso, também apostou na propriedade dos códigos para publicação e edição, assim como na apropriação e construção do cadastro dos militantes e apoiadores. São medidas fundamentais para assegurar a independência partidária diante da guerra cibernética em curso no país e no mundo.

Nesse sentido, a Central de Relacionamentos com a Militância do PT, na Área PT, disponível no Site Nacional e no APP do PT facilita a integração por meio de formulários de cadastro. Com a nova plataforma de estados e municípios ampliaremos os pontos de cadastramento e atualização de dados no território. A loja virtual, que será lançada em breve, com base nas modernas experiências de e-commerce, é outra ferramenta para integrar a militância na rede de apoio financeiro ao partido.

A ferramenta digital o “Pai tá On”, por fim, com o site e redes sociais do Lula, completa o conjunto de instrumentos para dotar o partido de ferramentas modernas e capazes de enfrentar e promover a disputa no cotidiano da luta política atual e preparar a militância para o futuro dos grandes embates que se aproximam.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.