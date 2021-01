Condecoração a Hamilton mostra que negro precisa ter desempenho 7 vezes superior ao branco para ter mesmo reconhecimento

No final de dezembro de 2020 a rainha Elizabeth II condecorou o piloto inglês de Fórmula1 [F1] Lewis Hamilton com o título de cavaleiro da Ordem do “Império Britânico” – esta idiossincrasia monárquica, para dizer de modo diplomático, que ainda existe no planeta Terra em pleno terceiro milênio.

O último piloto inglês de F1 a ser condecorado pela rainha neste século 21 foi Jenson Button, em 2010.

Hamilton é um piloto excepcional, diferenciado, heptacampeão e recordista absoluto em termos de conquistas, e incomparavelmente superior a Button, como se observa na tabela:

Apesar de ter participado de menos temporadas e de ter disputado menos corridas que o mediano Button, Hamilton é reconhecido como um dos maiores – senão o maior – piloto da história da F1 na atualidade.

Ocorre, contudo, que Hamilton é negro. E, devido à cor da sua pele, Hamilton precisou ter um desempenho 7 vezes superior a Button para obter o mesmo reconhecimento “real” que o também piloto britânico, que é branco.

Hamilton foi campeão mundial pela 1ª vez em 2008, e Button conquistou seu único campeonato mundial de F1 somente no ano seguinte, em dezembro de 2009 – depois, portanto, da 1ª conquista de Hamilton de uma coleção de 7 títulos mundiais.

Apesar disso, entretanto, Button recebeu a condecoração real já imediatamente no semestre seguinte, em junho de 2010; ao passo que a homenagem real a Hamilton somente se realizou 12 anos depois do seu 1º triunfo, e após uma carreira esportiva incontrastável!

Não é preciso ser expert em Fórmula1 para saber que o discurso hipócrita da meritocracia esconde a realidade abjeta do racismo estrutural.

