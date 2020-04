"O pânico se deve ao fato de que, só agora se sabe, as recomendações da OMS que Witzel impunha a ferro e fogo aos cariocas não eram obedecidas dentro do Palácio: o uso de máscaras era facultativo e as reuniões com o secretariado seguiram sendo presenciais", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Sabe-se, depois da notícia de que o governador Wilson Witzel testou positivo para o covid-19, divulgada agora há pouco, que o discurso linha dura que fazia para os cariocas – “eu não peço que fiquem em casa, eu ordeno” – dentre outras pérolas que certamente vão entrar para o folclore do fascismo tupiniquim não ecoava dentro do Palácio Guanabara, razão pela qual a informação da contaminação soou como uma sirene em todos os corredores e gabinetes, sobretudo nos do primeiro escalão, com cujos titulares Witzel esteve nos últimos dias, incluído seu vice, Claudio Castro.

O pânico se deve ao fato de que, só agora se sabe, as recomendações da OMS que Witzel impunha a ferro e fogo aos cariocas não eram obedecidas dentro do Palácio: o uso de máscaras era facultativo e as reuniões com o secretariado seguiram sendo presenciais.

A suspeita é que Witzel tenha sido contaminado durante visita ao prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, internado desde sábado.

Saberemos mais adiante se e quantos ele contaminou.Contaminado, Witzel deixa Palácio em pânico

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.