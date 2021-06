Corrupção é serviço essencial?

A sociedade civil passa por um momento ultrajante. Ao invés de ver assegurado seu bem jurídico maior - a vida -, a população brasileira perde 511.000 vidas para o parasita SARS-COV-2. Políticas públicas são essenciais, ou deveriam ser; mas a corrupção é o elemento recorrente no meio do aparelho estatal com seu poderes. E isso inviabiliza a ordem natural do ciclo político público.

A vida, reitero, passou a ser moeda de troca entre os convivas: principalmente na esfera educacional. Em meio à “Pandemia do século (XXI)” ocasionada pelo SARS-COV-2 que assola o mundo há quase dois anos; sob o reinado de fakes e fatos que querem estagnar qualquer ação igualitária no sentido (de) e (para) salvar vidas. Vidas que perderam o valor, em face ao negacionismo nefasto que está na mira da Comissão de Inquérito Parlamentar, como objeto de investigação.

O ser humano está usando máscaras surradas e se aglomera constantemente por ruas nacionais e de forma ingênua caminha moribundo...afinal estes homens e mulheres confiaram na palavra presidencial: que inúmeras vezes subestimou a potencialidade mortal da Covid-19; ao desaconselhar protocolo vital de sobrevivência: isolamento social, uso de máscara e vacinas.

Existe um PL 5595/20; já aprovado na Câmara de Deputados e que já seguiu para o Senado e que foi formalizado por uma deputada do CIDADANIA-DF para tornar a Educação em serviço essencial (justamente) no olho do furação da Sindemia (mais aviltante) do últimos tempos; com 4 milhões de mortes no mundo. Eu pergunto: Até quando haverá opressão de estes atores oprimidos?

É acachapante escutar o depoimento de um professor com comorbidade, com mais de 60 anos; competente e readaptado a ser convocado a ir para à sala de aula presencialmente sob pena de suspensão do pagamento e portador de problemas seríssimos de saúde; e que percebe ínfimo provento e sem reajuste: há nove anos. Há suspeitas de corrupção no centro e no entorno da República – e nós - povo brasileiro QUEREMOS VER TUDO EM PRATOS LIMPOS posto à mesa de cada sobrevivente do holocausto (em curso) no país onde a corrupção (por enquanto) é serviço essencial...

#JORNALISMOHISTÓRICO

#FORACORRUPÇÃO

#NÃOMORRAPORELES

