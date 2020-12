Covid-19: a caminho dos 200 mil mortos e não cai ficha?

Acabo de ler que Nicete Bruno não resistiu ao Covid-19. A primeira coisa que me veio à cabeça: que o sacrifício destas quase 200 mil pessoas não seja em vão. Mas, infelizmente, aquela história de “não vai acontecer comigo” parece que está prevalecendo.

Só para ficarmos com os artistas, partiram Aldir Blanc, Ubirany (Fundo de Quintal), Christina Rodrigues (Zorra total) Eduardo Galvão (ator), Paulinho (Roupa Nova), Nicete Bruno (atriz). Estes são os que me vêm à cabeça agora. Certamente, você que me lê já está enumerando outros tantos, infelizmente.

Ontem, Caetano Veloso numa live cantou que “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome”. Acrescento que também não é para morrer e “matar”, irresponsavelmente, de Covid-19.

Tem muita gente facilitando, se aglomerando, em nome de um prazer fortuito de uma cervejinha num barzinho da moda ou fora de moda, de uma comprinha no shopping, no Brás e 25 de Março (localidades em São Paulo) ou no Saaara (Rio). A ida à praia não foi cancelada, pelo contrário, parece que virou fetiche.

Sempre temos que deixar de fora das críticas àqueles que se expõem para por comida no prato, mas tem quem quer mesmo é pôr pra F….

A irresponsabilidade, neste caso, não é só consigo, mas também com outras pessoas que têm contato.

Neste Natal, muitos destes vão trocar presentes, abraços, beijos, em confraternização com a morte.

É duro dizer isso, mas é a verdade.

Tem aquele que não está nem aí, o idiota mor e mal intencionado que governa este país. Ungido pelo voto na urna, está incentivando, com sua bazófia, a ida de milhares para a urna funerária.

Mas cabe a cada um parar para pensar que Covid-19 não escolhe ricos ou pobres, que tem matado gente de todas as idades, que somente o isolamento, a não aglomeração, o uso de máscara e álcool gel pode amenizar o número que aumenta a cada dia.

Dar ouvidos ao imbecil que prega a gripezinha, que impõem barreiras para a vacina é o caminho para o cemitério.

Caiu a ficha?

