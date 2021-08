“Cozinheiras com amor”: a cozinha solidária tocada por mulheres na periferia

Ao jogar o nome da cidade “Ribeirão das Neves” no Google, nos deparamos com notícias de jovens assassinados, presídios e dados alarmantes sobre violência contra a mulher. E é no coração da terceira cidade com maior taxa de homicídios em Minas Gerais que funciona o projeto “Cozinheiras com Amor”. Tocado por mulheres, o projeto não leva apenas comida para a população em situação de rua, trata-se de um trabalho de base que atende as regiões periféricas levando desde marmitex, cestas básicas, doações de roupas, cobertores além de politizar a população sobre seus direitos básicos como os serviços fornecidos pelo SUAS. Hercília Alves, que coordena o projeto, conta sobre um assistido que foi recuperado pelo projeto:

“Nesses seis anos de trabalho, nós já ressocializamos mais de 40 pessoas em situação de rua. Um dos exemplos foi um assistido nosso do viaduto da Silva Lobo que entrou em situação de rua devido a uma depressão muito forte, aí entrou para o mundo das drogas e do álcool, gerando muita dependência química. A família não teve condições de assisti-lo. Ele ficou quatro anos em situação de rua até nós o conhecermos e começarmos todo o processo de ressocialização. E esse assistido era um engenheiro que só precisava de uma assistência especial. Hoje ele já tem sua casa própria. Já montou o seu escritório novamente e é um dos nossos voluntários aqui no projeto. Ele mora ali no Alto dos Pinheiros, hoje com todo o seu escritório e sua moradia que ele conseguiu, se restabelecer novamente e socializar junto conosco” explica Hercília Alves, coordenadora do projeto.

O projeto Cozinheiras com amor atende tanto Ribeirão das Neves como Contagem, além de áreas de vulnerabilidade social de Belo Horizonte. Para fazer as entregas, a cozinha conta com voluntários. Hercília explica: “...as ações são realizadas, após a concentração das equipes voluntárias na Associação do Bairro Madre Gertrudes, Regional Oeste, onde são realizadas distribuição de marmitas às famílias vulneráveis da comunidade. Dando continuidade ainda na Regional Oeste, são atendidas famílias que trabalham no bota fora da Avenida Tereza Cristina, Nova Suissa e Viaduto Silva Lobo. Na Regional Noroeste são atendidos população em situação de Rua no Padre Eustáquio, Bonfim e Carlos Prates.”

A dedicação desses voluntários tem sido crucial. Tanto com o transporte e deslocamento para a entrega de cestas básicas, mantas e marmitex, quanto para o preparo das refeições e montagem das marmitas.

Neste cenário de pandemia e com o aumento do número de pessoas em situação de rua, o projeto ganha uma importância ainda maior. Um movimento político e solidário que ameniza os obstáculos ao acesso à alimentação, higiene e direitos.

São muitos os desafios que o Projeto enfrenta, desde maquinários defeituosos a doações escassas. Hercília conta que, mesmo com pouco, ela não deixa de fazer sua contribuição diária:

“Se a gente tiver doação suficiente a gente faz 900 marmitas. Hoje por exemplo nós vamos soltar só 250, que é o que nós temos de carne para o dia.

Mas se entrar o suficiente de carne e legumes para 900 marmitas, serão preparados todas.”

A cozinha solidária é uma possibilidade de garantir, pelo menos, uma refeição para os assistidos e compreende a importância de ressocializar essas pessoas. Iniciativas como esta precisam sobreviver, isso significa, doações e voluntários Entre os itens mais pedidos são:

- Produtos de higiene pessoal;

- Produtos de limpeza

- Produtos perecíveis

- Fraldas P M G

- Fraldas Geriátricas

-Lenços umedecidos

- Leite

- Biscoito

- Achocolatados

- Frutas

- Alimentos de modo geral

- Embalagens descartáveis diversas (preferencialmente marmitex de isopor ou fechamento a máquina de 750 ml).

