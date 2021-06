CPI não consegue parar Bolsonaro

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Os Estados Unidos romperam, ontem, a marca de 600 mil mortos por covid 19. Em 113 dias saltaram de 500 mil para 600 mil. De 400 mil para 500 mil levou apenas 35 dias. Continuam liderando o ranking mundial. Mas os números, permanecendo como estão, indicam que o Brasil deverá assumir a liderança em breve, provavelmente nos próximos três meses.

Ontem foram 2997 mortes no Brasil. Faltam 6307 para 500 mil. Nada indica perspectiva de queda. Bolsonaro continua liderando a campanha a favor do vírus. Continua indicando cloroquina. Continua em guerra com isolamento e com máscara.

A oferta de vacinas, segundo o ministro Queiroga, vai aumentar no segundo semestre. Ou seja, a vacinação continuará a andar a passos de cágado nos próximos meses. Sem vacina suficiente e sem campanhas oficiais contra aglomeração e a favor de máscaras e higiene, não há sinais de que haverá menos de 2000 mortes por dia. Sessenta mil por mês.

Daqui a dois meses, ainda que haja 1000 mortes por dia nos EUA, eles somarão 60 mil; no Brasil, 120 mil. 660 mil a 620 mil. Mais um mês e o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos.

Esses números vieram à minha cabeça enquanto eu pensava que a CPI, apesar de ter apresentado denúncias contundentes, não está conseguindo parar Bolsonaro, nem interromper a farra da cloroquina que continua enriquecendo laboratórios e empobrecendo o Brasil.

