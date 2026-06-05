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      Urariano Mota

      Autor de “Soledad no Recife”, recriação dos últimos dias de Soledad Barrett, mulher do Cabo Anselmo, entregue pelo traidor à ditadura. Escreveu ainda “O filho renegado de Deus”, Prêmio Guavira de Literatura 2014, e “A mais longa duração da juventude”, romance da geração rebelde do Brasil

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        Crônica para o guerreiro José Amaro Correia

        Urariano Mota homenageia José Amaro Correia, símbolo da resistência à ditadura, e celebra a permanência dos ideais de justiça social no Brasil contemporâneo

        Crônica para o guerreiro José Amaro Correia (Foto: Divulgação)
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        Divulguei esta crônica na Rádio Jornal do Recife, programa Movimento de Marcelo Araújo, em 4 de junho:

        em um trecho do Dicionário Amoroso do Recife, escrevi:

        “José Amaro Correia, Zé Amaro, ou Mário, como o chamamos, era e continua a ser um socialista, militante político, preso em 1973 no DOI-CODI no Recife…

        Quando eu lhe perguntei se depois de tanta luta, se alguma vez ele não pensou em desistir, quando ele estava cego, e que eu sabia estar com problemas circulatórios, pressão alta, e que piorava todas as vezes em que se emocionava, ele me respondeu:

        — Desistir? Nunca! Às vezes me dá uma preguiça. Mas dá e passa.

        Então ele me conduziu, tateante, devagar, até o portão. Às vezes virava a cabeça de lado para ver o meu vulto, quem sabe, algum traço. Talvez não visse mais nem sequer a minha sombra. E não dizia. Mas entendo. Eu devia ser mais real que o seu sonho, que um dia ele escreveu num poema:

        ‘Vivo semeando o sonho Do fim da pobreza De todas as crianças terem o direito De brincar e sorrir Vivo a semear o sonho Do nascer igual Perante a natureza dos homens’”.

        Em 2017, numa quinta-feira à noite, ele faleceu aos 74 anos de idade. Estava com a saúde ao fim em tudo. Sem enxergar, com infecção nos pulmões, nos rins, no coração. Quando eu o visitei na UTI, embora ele estivesse sem consciência, pelo que diziam, eu lhe disse na esperança de que me ouvisse:

        – Você é meu irmão. Você sabe: não te faltei antes na ditadura, não vou te faltar agora.

        Pois bem, agora vem o segredo de uma revelação: na véspera do seu falecimento, na quarta-feira, quando o ônibus parou próximo ao hospital onde ele estava internado, subiu um grupo de três jovens que, antes de começarem a pedir uma ajuda, começaram a cantar um rap. Um rap da liberdade.

        Eu fiquei comovido até as lágrimas, porque pensava: o meu amigo no fim e estes jovens cantando a liberdade. Era como a encarnação viva do meu próximo romance. Eu me dizia: os jovens cantam para ele. E me vieram associadas as palavras de John Donne:

        "Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo; todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio; a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti".

        Então os jovens cantavam para o amigo José Amaro, o nosso Mário, eu os compreendia muito bem. Cantavam e tocavam pelos guerreiros. Então eu nunca tinha ouvido um rap tão emocionado. E pensei também na apresentação que o grande José Carlos Ruy escreveu para o romance “A mais longa duração da juventude”, no trecho:

        “O tempo funde as duas pontas do relato, entre o passado e o presente… Sonho de abnegação, igualdade, de liberdade, de justiça para todos, de desapego perante os bens materiais e construção de um mundo novo, socialista”.

        Aquele canto no ônibus, a sua associação ao amigo que padecia não era delírio. É fato. Os jovens cantavam um rap que se unia ao amigo, na mais longa duração da juventude. Então eu aplaudi com entusiasmo, como quem grita: presente! um guerreiro cai, outro se levanta. Esses jovens com violão, percussão e canto levam adiante a resistência. Eles são inconformados como a maior razão de viver.

        Depois, com o falecimento de José Amaro Correia me bateu um breve abatimento. Mas nós não temos esse direito. Não podemos cair e esmorecer. É levantar a cabeça e continuar a caminhada. Se possível, até o lado ensolarado da rua.

        Música: Louis Armstrong - On the Sunny Side of the Street:

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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