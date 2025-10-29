Cruzeiro da Penha

Não é um, é muito, é de porção

[ - tudo morto espalhado pelo chão!

É na Vacaria, na praça, descoberto,

[ tudo estendido pelo chão!

Um monte de parça boquiaberto,

É procissão de motoboy na escuridão,

É procissão de motoboy na mata,

[ - catando corpos no valão!

É procissão de motoboy tudo de jaqueta,

[ Blusão!

Marcando passo,

Com Renan no som!

Facada no pescoço,

Lama de sangue,

Rolando pela vala,

[ É balaço,E a procissão de motoboy

Catando corpos pelo chão!

Os homens chegaram no esculacho,

[Para dar a geral!

Lá no alto a Santa só olhando a chacina,

[Rotina geral!

Já não tem choro nem carpina,

É vida, é a vida!

Hoje a entrega de fritas atrasou,

A pizza esfriou!

A gorjeta falhou,

Chacina,

Matança,

Massacre,

“Limpeza”,

“Operação”,

“Dispositivo”!

Hoje a garotada de blusão,

Empina a moto para a trilha da mata,

E aê cara! São os tios e os parças,

Mortos, largados, na mata,

[ no fundo do valão!

Lá no alto a Santa só olhando a chacina,

[Rotina geral!

Cara sinistro, misturado com sangue bom!

Ninguém está nem aí,

Um monte sete meiota, a metralha dá o tom!

Penha/Cruzeiro/Alemão/Esperança/o Adeus/Via Crucis/Vida Crucis/Vila Crucis

[Vida curta!

[ AK-47

AR-10

M-16

Valia milhão, os homem tudo passou a mão!

Os mortos lá na mata largados todos tortos,

[ não tem cena não,

É procissão de motoboy na mata,

[ que cata corpo do irmão,

[ - Foi a polícia que matou!

Na rotina de quem sabe dos caminhos,

As mulheres vão na frente, batendo nos peitos,

[Arrancando os cabelos,

Carpina antevendo nas noites os vazios,

[Os vazios,

De filho, de pai, de amante, de valentão!

Furando os olhos com o pó da terra,

Os mortos chacinados largados fuzilados furados,

[Homens filhos irmãos

Os mortos lá na mata largados todos tortos:

Via Crucis

Vila Crucis

Cruzeiro

Penha

É Pedra

É Pau

É Pica!