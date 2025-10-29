TV 247 logo
      Chico Teixeira avatar

      Chico Teixeira

      Historiador e professor titular da UFRJ

        Cruzeiro da Penha

        Poesia

        Cruzeiro da Penha

        Não é um, é muito, é de porção

        [ - tudo morto espalhado pelo chão!

        É na Vacaria, na praça, descoberto,

        [ tudo estendido pelo chão!

        Um monte de parça boquiaberto,

        É procissão de motoboy na escuridão,

        É procissão de motoboy na mata,

        [ - catando corpos no valão!

        É procissão de motoboy tudo de jaqueta,

        [ Blusão!

        Marcando passo,

        Com Renan no som!

        Facada no pescoço,

        Lama de sangue,

        Rolando pela vala,

        [ É balaço,E a procissão de motoboy

        Catando corpos pelo chão!

        Os homens chegaram no esculacho,

        [Para dar a geral!

        Lá no alto a Santa só olhando a chacina,

        [Rotina geral!

        Já não tem choro nem carpina,

        É vida, é a vida!

        Hoje a entrega de fritas atrasou,

        A pizza esfriou!

        A gorjeta falhou,

        Chacina,

        Matança,

        Massacre,

        “Limpeza”,

        “Operação”,

        “Dispositivo”!

        Hoje a garotada de blusão,

        Empina a moto para a trilha da mata,

        E aê cara! São os tios e os parças,

        Mortos, largados, na mata,

        [ no fundo do valão!

        Lá no alto a Santa só olhando a chacina,

        [Rotina geral!

        Cara sinistro, misturado com sangue bom!

        Ninguém está nem aí,

        Um monte sete meiota, a metralha dá o tom!

        Penha/Cruzeiro/Alemão/Esperança/o Adeus/Via Crucis/Vida Crucis/Vila Crucis

        [Vida curta!

        [ AK-47

        AR-10

        M-16

        Valia milhão, os homem tudo passou a mão!

        Os mortos lá na mata largados todos tortos,

        [ não tem cena não,

        É procissão de motoboy na mata,

        [ que cata corpo do irmão,

        [ - Foi a polícia que matou!

        Na rotina de quem sabe dos caminhos,

        As mulheres vão na frente, batendo nos peitos,

        [Arrancando os cabelos,

        Carpina antevendo nas noites os vazios,

        [Os vazios,

        De filho, de pai, de amante, de valentão!

        Furando os olhos com o pó da terra,

        Os mortos chacinados largados fuzilados furados,

        [Homens filhos irmãos

        Os mortos lá na mata largados todos tortos:

        Via Crucis

        Vila Crucis

        Cruzeiro

        Penha

        É Pedra

        É Pau

        É Pica!

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.