Cuba, és donde deberías ir!

Cuba se vê ameaçada. Drones americanos sobrevoam o pequeno país do Caribe, para melindrar os campesinos, os médicos de família e a resistência pacífica. Trump acha que “pode fazer o que quiser com Cuba”.

De poleiro em poleiro a luz resplandece nas trevas dos quintais e, antes de dois cocoricós, Trump blefa em três tuitadas.

O que incomoda o oligarca americano não é o potencial bélico da pequena ilha, ou a falta de direitos humanos sempre alegados como desculpa a invasões estadunidenses, nem terrorismo de grupos armados. O que incomoda Trump é que em Cuba as crianças não vão dormir com a barriga roncando de fome, nem há famílias morando nas calçadas ou em carros como em Nova Iorque. Os cubanos não têm de ir a outros países para se tratarem de câncer e fugir de planos de saúde americanos caríssimos. O problema é que: Cuba deu certo para os cubanos! O modelo imperial “progressista” dizimou milhares de nativos e produz genocídios ainda hoje, mas Cuba resiste.

O que tem o papa a ver com isso?

Leão XIV é o chefe de um país menor que Cuba, do menor estado do mundo que não tem nem um quilômetro quadrado, indefeso, minúsculo, do tamanho de um pequeno bairro de Piracicaba. O papa não tem nem os guardas para deter um drone americano, é um país voltado exclusivamente ao turismo religioso, apesar de ter um banco nacional e patrimônios da humanidade. Deus lhe estendeu o dedo na capela Sistina, abençoando a cidade símbolo da eternidade. Roma eterna, dos mártires, dos santos. Dos muitos pecados medievais da Igreja, entretanto, atualmente o Vaticano é um estado pacífico.

O papa tem credibilidade!

É preciso renovar o dom da autoridade, de servir, de se fazer a paz, não a guerra. O papa é uma liderança respeitada no mundo, assim como os aiatolás do Irã, tão atacados pela mídia conservadora. Hodiernamente, esse valor da autoridade moral anda escasso, escassíssimo no mundo laico. Os políticos de Direita não têm lastro moral, desrespeitam acordos internacionais, atacam os povos milenares, cessares-fogos. O que falam hoje são paródias de amanhã para risinhos de I.A., metáforas malfeitas de líderes que nada representam de valores humanos, de anseios e respeito cívicos. Perderam a credibilidade até mesmo no seu próprio grupo.

As fake News têm pernas curtas. O tempo de um chiste, de uma piada de mal gosto. Parem com isso, não se faz um governo por postagens, com filminhos ao papai, não se decidem reformas econômicas numa festa regada a propinas.

A verdade tem seus custos, tempo, e se configura na credibilidade, o caminho seguro de cooperação entre os povos e, inclusive, entre empresas sérias. Administrar, construir, fazer pontes, redes de saneamento básico, montar planos estratégicos contra a fome e miséria é bem mais demorado que lançar mísseis sobre indefesos.

O Deus cristão é o da paz. O saudoso Francisco foi a Cuba e tentou amenizar os embargos americanos sobre o país. Nesse momento, a visita do papa a Cuba é imprescindível. Vamos lá, Leão XIV?!

Cuba, és donde deberías ir!