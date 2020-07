Cuba Libre: Vida normal, fim do confinamento!

Depois que as fronteiras foram fechadas, e os pacientes isolados, grande parte do território cubano não apresentou casos da Covid 19 edit

Toda Cuba, a partir de hoje, 3 de julho, retoma suas atividades após mais de cem dias de confinamento. Manuel Marrero, primeiro-ministro, após avaliar a situação, autorizou que se iniciasse em Havana, última cidade a retornar, o início das fases de flexibilização das medidas de combate à Covid 19.

Com 11,2 Mi de habitantes, Cuba registrou 2.348 casos, com 2.218 recuperados e 86 mortes. Com 44 internações, o novo coronavírus é considerado sob controle. Depois que as fronteiras foram fechadas, e os pacientes isolados, grande parte do território cubano não apresentou casos da Covid 19.

O Brasil ultrapassou 1,5 Mi de infectados, com mais de 62 mil mortes e continuamos sem ministro da saúde e com o presidente vetando a obrigatoriedade do uso de máscaras no comércio, indústrias e igrejas. Estamos longe de iniciar um processo de flexibilização segura, aliás, estamos longe de iniciar um processo ‘recivilizatório’

Aqui, na Venezuela do Sul, os habitantes identificados com o bolsonarismo ainda discutem o efeito da Cloroquina, Ivermectina, não usam equipamentos de proteção, espalham mentiras sobre os protocolos da Organização Mundial de Saúde, seus pastores vendem produtos milagrosos e dizimam o auxílio emergencial.

Somos um país governado por um gafanhoto expulso da nuvem por inaptidão e desequilíbrio, mas que conseguiu formar um grupo de insetos atraídos pelo acúmulo de dejetos. Temos que combater esta praga!

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.