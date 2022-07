Culto ao assédio moral e idolatria ao neoliberalismo

Apoie o 247

Palácio Alvorada e uma forma de religare: um culto dedicado, “quem sabe” ao assédio moral...observe o fragmento abaixo.

“Ocorreu um culto especial e evangélico no Palácio Alvorada, há alguns dias: entre as convidadas do petit comité evangélico estava Manuella Pinheiro Guimarães, mulher do ex-presidente, que comandava a Caixa Econômica Federal até a semana passada — ele caiu após denúncias de assédio trazidas a público. Também estavam lá mulheres de ministros do governo Bolsonaro e Damares Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos e agora pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal”.

Japão, e um assassinato. O primeiro ministro, e sua subjetividade neoliberal e pós-fordista se foram. Shinzo Abe está morto. Matar? Virou evidentemente uma forma lúdica de preservação do modo liberal de comandar o capital.

Ontem e hoje o mundo é sacudido por uma intensa e arregimentada idolatria ao neoliberalismo. Esta besta apocalíptica; este vampiro, que vem escapando da estaca que “ainda” não foi fincada em seu coração. Quem poderá usar esta “bala de prata”... para defender o povo explorado?

O atirar de “fezes” sobre o público que assistia o comício de Lula, na Cinelândia em 07 de julho de 2022, comprova que a mentalidade do ser humano foi corrompida pela torpeza de um pós-modernismo medieval, que realiza um ode ao bezerro de ouro do neoliberalismo. Lula representa mudança de paradigma. Ele é um símbolo de igualdade, portanto ele é um alvo dos idólatras do “neofascista neoliberalismo”.

