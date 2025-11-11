Curadoria da Flicacau abre trilhas entre meio ambiente e arte

A primeira Festa Literária da Região Cacaueira, no Sul da Bahia, será realizada de 27 a 29 de novembro, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna. O evento parte do tema Verde que te quero livro: contando a história da mata que nos sustenta. No coração da cultura grapiúna, a Flicacau convida a população sul-baiana e visitantes para uma jornada pelo imaginário da cabruca, guiados por diferentes linguagens — da literatura às artes visuais, passando pelo teatro, pela dança e pela música.

Nessa viagem, o público seguirá as trilhas abertas pelas curadoras Dinalva Melo e Rita Argollo, do Espaço Jorge Amado; Camila Gusmão, do Espaço Estação Juventudes; Bárbara Falcón, da Flicauzinha; e Bruna Setenta, responsável pela curadoria artística.

O tema da Flicacau propõe conexões entre o sul-baiano e o movimento global em defesa do meio ambiente, afirma a professora Dinalva Melo, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia. “É possível fazer uma feira literária para casar a festa ao livro, à literatura e, especialmente, à natureza. Por isso, resolvemos fazer uma feira lítero-ambiental”, explicou.

Reverência à mata

A festa, segundo a professora Rita Argollo, do Departamento de Letras e Artes (DLA) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), reverencia a Mata Atlântica em diálogo com os debates em curso na sociedade. “A literatura é cortada por inúmeros temas da agenda pública, entre eles o meio ambiente. E temos que usar isso em favor de um planeta minimamente sustentável”, defendeu.

A professora Camila Gusmão, também do DLA da Uesc, ressalta a pertinência da discussão sobre formas de desenvolvimento humano que respeitem o meio ambiente. Para a educadora, o tema se impõe ainda mais numa região que deve tudo à Mata Atlântica e precisa do que restou dela em pé. “Porque, sem a natureza, não vamos para lugar nenhum.”

Palco grapiúna

A curadoria artística da Festa Literária da Região Cacaueira prioriza a cena grapiúna, antecipa a gestora cultural Bruna Setenta. “Tenho a oportunidade de fazer a ponte entre os atores culturais da região e a experiência de viver uma feira literária.”

“Até pela correria do dia a dia, muitas vezes a gente não conhece quem faz arte e cultura na cidade”, disse, acrescentando que Itabuna não era palco de uma festa literária há mais de dez anos. Também revelou que pretende surpreender o público com o espetáculo de abertura da festa, no dia 27 de novembro.

Sob a curadoria da antropóloga Bárbara Falcón, a Flicauzinha reunirá atrações para a criançada, a exemplo de contação de histórias e palhaçaria, num esforço de introdução das infâncias em temas elementares do debate ambiental.

A Flicacau tem patrocínio do Governo do Estado. É contemplada também pelo Projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon (FPC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura (SecultBA) e à Secretaria Estadual de Educação (SEC). Conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc). A realização é da Seneh Comunicação & Projetos.