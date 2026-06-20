Da baixeza dos mandatos terceirizados à altivez do Brasil no G7

Nesta semana, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi condenado por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo crime de coação no curso do processo. A Corte concluiu que ele buscou emparedar o Judiciário por meio de pressões econômicas e internacionais, durante o julgamento que condenou seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Dos cinco Bolsonaro, já temos dois condenados pelos crimes cometidos e, portanto, inelegíveis para o bem do país. A sentença reforça o desmonte progressivo da influência política do clã, que agora vê também Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrentar forte desgaste eleitoral após o avanço das investigações sobre os repasses milionários de Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse e outras suspeitas que derretem sua pré-candidatura. Menos um Bolsonaro para tornar o povo brasileiro refém de investidas autoritárias, conspirações golpistas e atos de traição à pátria.

No Congresso, o tapete de alguns parlamentares já não consegue esconder tanta sujeira. Aos poucos, os detritos varridos para baixo dele começam a aparecer à luz do dia. Em 16 de junho, vieram à tona novos fatos que ratificam a união umbilical entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro.

Para quem, em 2025, posou de paladino no Estúdio i, da GloboNews, ao afirmar que o principal entrave do governo federal era a figura do Lula, que acabou se isolando e exercendo um papel meramente protocolar de chefe de Estado. A pergunta inevitável para Ciro Nogueira é: o que restou de tanta empáfia política?

O que sobrou desse senador vil? Justo ele, que àquela altura já desfrutava sorrateiramente de um generoso cardápio de benesses financiadas por Vorcaro, entre viagens nababescas e hotéis de luxo, além de embolsar do ex banqueiro uma mesada sistemática pela terceirização do próprio mandato. O que restou, afinal, da soberba desse parlamentar que se julgava poderoso o suficiente para usar a mídia como auto promoção e para alvejar o governo federal, enquanto operava na sombra de um 'toma lá, dá cá' lucrativo com o protagonista do maior escândalo financeiro do país. Um esquema que, pelas revelações semanais, transforma Vorcaro e seu grupo familiar em uma caricatura perfeita e perigosa de uma organização mafiosa.

Enquanto o senador piauiense desferia seus ataques na mídia, o governo federal focava na agenda econômica e social. De um lado, articulava o Novo PAC para alavancar investimentos em saúde, educação e saneamento básico por meio de parcerias público-privadas, de outro, lançava o primeiro programa Desenrola para renegociar dívidas e reaquecer o mercado de trabalho e renda. Esse período também se notabilizou pelo avanço de pautas históricas, com destaque para a aprovação de medidas de longo prazo, como a sanção da Reforma Tributária.

Fica cada vez mais evidente o fosso que separa a pauta de reconstrução das forças progressistas, focadas no desenvolvimento social e econômico, de um Congresso Nacional sequestrado por políticos deletérios e individualistas, dominado por uma maioria que une a direita oportunista e a extrema-direita. Parte do parlamento transformou-se em um espaço de negócios para parlamentares obcecados em proteger seus feudos e privilégios pessoais, aliando-se a corporações que usam o Poder Legislativo para costurar leis sob medida. O projeto de Ciro Nogueira, por exemplo, para elevar o teto do FGC de R$ 250 mil para R$ 2 milhões é um escárnio. Longe de defender o cidadão, a medida cria uma rede de segurança para blindar as fraudes financeiras do banqueiro Daniel Vorcaro. Trata-se do clássico esquema de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos, articulado no topo do poder em absoluto prejuízo ao povo que confiou seu voto nesses políticos mercadores de mandatos.

As suspeitas de aliciamento de parlamentares, ou de figuras de instituições públicas por Daniel Vorcaro, sensíveis aos seus interesses avolumam-se, na medida em que avançam as investigações da Policia Federal. Na manhã da quinta-feira (18/06), a PF deflagrou a nona etapa da Operação Compliance Zero. Entre os alvos das medidas de busca e apreensão, autorizadas pelo ministro do STF, André Mendonça, está o senador e líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). A PF investiga se o senador usou sua influência para favorecer o Banco Master, em troca de vantagens indevidas intermediadas pelo empresário Augusto Lima. Entre as suspeitas estão a defesa de emendas para ampliar empréstimos consignados e articulações envolvendo o BRB. Em contrapartida, o grupo financeiro teria custeado jatinhos privados, ingressos caros para show em Los Angeles e repasses milionários a empresas de sua família. A operação também encontrou indícios de ocultação de patrimônio na compra de apartamento de luxo de R$ 2,45 milhões em Salvador e apreendeu R$ 471 mil em espécie.

O senador nega as acusações, afirma ter relação “praticamente zero” com Daniel Vorcaro e diz que o dinheiro é fruto de economias legítimas (sobras de diárias do Senado e compra legal de moedas desde 2019), guardadas em cofre oficial. Todavia, as suspeitas são desastrosas e podem comprometer a imagem do governo, embora as revelações resultem de uma ação estritamente individual do senador, sem relação com suas atividades no cargo.

Convém ressaltar que a deflagração dessa operação contra um aliado importante do governo, evidencia um divisor de águas institucional, a total autonomia com que a Polícia Federal atua no governo Lula. A realidade atual contrasta frontalmente com o período de Jair Bolsonaro, cuja interferência direta na corporação para blindar seus filhos restou comprovada. Em uma legítima postura republicana doa a quem doer, Lula deixa claro que qualquer um, seja membro de partido ou até mesmo um familiar, terá que pagar por seus erros caso a culpa seja provada.

Desse modo, torna-se um erro crasso e puramente oportunista tentar carimbar todo o Partido dos Trabalhadores a partir do caso isolado de Jaques Wagner. Afinal, a realidade dos fatos mostra que a esmagadora maioria dos políticos denunciados nesse emaranhado financeiro pertence aos quadros do Centrão e da extrema-direita bolsonarista, o que antecipa que muitos outros nomes da oposição, com históricos conhecidos de corrupção, ainda devem emergir conforme avancem as investigações sobre o envolvimento com Daniel Vorcaro.

Às vésperas das eleições, é recorrente que a direita tente deitar e rolar sobre o episódio para desgastar o Palácio do Planalto como um todo, mas a narrativa esbarra na própria independência das instituições, que hoje investigam sem amarras políticas.

Contudo, na atual conjuntura é indispensável manter o olhar atento à própria dinâmica de pesos e contrapesos do Judiciário. Afinal, a integridade institucional também se mede pela isonomia de suas ações. Na dinâmica da Operação Compliance Zero, chama a atenção o contraste entre a velocidade aplicada a certos alvos e o ritmo curiosamente lento que protege outros personagens, inclusive lideranças do Centrão, da extrema direita, de figuras do plano estadual/distrital e das cúpulas partidárias do Congresso, cujas menções em transações espúrias permanecem em um confortável compasso de espera, a exemplo do ex governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF) e o esquema de títulos podres do Banco Regional de Brasília (BRB) no Banco Master, dos valores exorbitantes entregues por Vorcaro a Flávio Bolsonaro e a seu irmão Eduardo no Texas/EUA que hipoteticamente custearam a produção de um filme. Para que o processo se consolide como um instrumento imune a arranjos ideológicos às vésperas do pleito, a Justiça precisará demonstrar que a balança não pende para conveniências de ocasião e que o rigor aplicado hoje não se transformará em blindagem seletiva amanhã.

Enquanto o cenário político doméstico se perde em depoimentos, apreensões de dinheiro vivo e justificativas sobre diárias guardadas em envelopes, a verdadeira distância entre a diplomacia da construção e o espetáculo da provocação se arvorou de forma ríspida no plano internacional. É nesse contraste que a geopolítica migra do abstrato e se torna um ambiente de posturas inconciliáveis.

De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresentou em Évian-les-Bains como um orientador do desenvolvimento global, transformando a Cúpula do G7 em uma sala de aula para as economias mais ricas do planeta. Com a autoridade de quem não aceita o velho papel de colônia extrativista, Lula apresentou uma lógica onde o crescimento não pode ser privilégio de uma cúpula em si no hemisfério norte. O recado ao G7 foi cirúrgico ao expressar as seguintes posições: se querem mercados para seus produtos de alto valor agregado, os países ricos precisam entender que é "sagrado" gerar emprego e renda na periferia do mundo, transformando a Índia, a China, a África e a América Latina em novos polos de consumo. Ao aplaudir a sagacidade da China, que ocupou os espaços de investimento abandonados pelo Ocidente, Lula dá um banho de realismo econômico nos líderes presentes, avisando que o Brasil quer parcerias tecnológicas para industrializar suas terras raras e minerais críticos dentro de suas próprias fronteiras, sepultando de vez a era em que o ouro ia embora e o país ficava com as migalhas.

Na outra extremidade, Donald Trump personificou a soberba de um imperador global que confunde liderança com intimidação. A disparidade de estatura política ficou visível de forma constrangedora quando Trump, em vez de debater inteligência artificial ou equilíbrio social, desandou a palpitar sobre a política brasileira com uma desinformação abissal. Demonstrando ignorar completamente a realidade do país ao chamar o Brasil de um "país politicamente difícil" e de mencionar que um suposto "Bolsonaro Jr." teria sido preso quando liderava as pesquisas, confundindo Eduardo com Flávio Bolsonaro.

Trump revelou total desconhecimento sobre o derretimento eleitoral de Flávio, cuja pré-candidatura desidrata a cada dia após o escândalo dos repasses milionários e inexplicáveis de Daniel Vorcaro para os Bolsonaro, além da humilhante peregrinação do senador para mendigar ao país imperialista a imposição de novas tarifas contra o Brasil e a recente condenação de seu irmão, Eduardo, pelo STF. Para arrematar a gafe, Trump soltou a velha ameaça velada de que "ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos".

Foi a materialidade perfeita para que Lula consolidasse sua posição como o estadista maduro do encontro, dando uma verdadeira aula de altivez ao enquadrar publicamente o ridículo americano. Sem meias palavras, o presidente brasileiro expressou que Trump “fala muito e ouve pouco” e cobrou categoricamente: “não se meta nas eleições do Brasil”. Ao defender a soberania nacional e pontuar com fina ironia que “se Trump conhece o Brasil pela relação com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil”, com esse argumento, Lula desarmou a arrogância do presidente estadunidense.

Vale lembrar que em 1º de abril de 2026, a necessidade fascista da extrema-direita global de rebaixar as instituições se estendeu até a vida pessoal do presidente francês Emmanuel Macron, cuja esposa foi alvo das grosserias de Trump. O ataque misógino ao casamento alheio, que ecoa perfeitamente o histórico de insultos de Jair Bolsonaro à primeira-dama francesa no passado, mostra que, enquanto o clã Bolsonaro colhe os frutos de suas práticas e derrete politicamente, Lula avança nas intenções de voto e consolida sua liderança na cena internacional. O confronto dessas duas realidades deixa claro que a distância atual não é apenas ideológica, mas de estatura política. Do lado do ex metalúrgico, o respeito mútuo e a economia compartilhada, do lado de Trump que se acha dono do mundo, a soberba isolacionista que enxerga o resto do mundo apenas como quintal e as demais potencias do G7 como subordinadas aos seus caprichos. Afinal, Donald Trump ao se atrasar por uma hora para a reunião matinal do G7, enquanto todos os presidentes o aguardavam, ele disse "I'm the boss" ("O chefe sou eu") em tom de brincadeira. Essa postura é reveladora de um perdedor arrogante.

Os fatos recentes expõem o confronto entre concepções de poder diferentes. Uma fundada no uso indevido das instituições, na política dos favores, na terceirização de mandatos e na submissão do interesse público a projetos privados; outra baseada no fortalecimento institucional, na soberania nacional e na responsabilidade republicana a exemplo da liderança propositiva do Brasil no G7, em contraste com o isolacionismo arrogante do imperialismo americano. Enquanto as investigações avançam e os fatos emergem, o desafio das instituições será garantir que a responsabilização alcance todos os envolvidos, sem seletividade nem privilégios.