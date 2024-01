Da insanidade à barbárie. Da barbárie à esperança (8/1)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Diante tudo que se viu na retrospectiva de 2023, dos fatos ocorridos no Brasil, o mais impactante foi a fúria de uma pequena parcela descontrolada da sociedade, visivelmente tomada por interesses espúrios, que invadiu a sede dos Três Poderes da República, em Brasília, no fatídico 8 de janeiro de 2023. Até hoje existe uma perplexidade entorno do ocorrido, um golpe pensado que se desse certo acabaria com a democracia, a cidadania e com a Nação. Agora, estaríamos vivendo num país sem lei tomado pela barbárie. Felizmente, o golpe não vingou, as apurações estão em curso e a liberdade está entre nós. A lição que ficou é que precisamos estar atento para que aventureiros de plantão, fardados ou não, voltem a nos ameaçar.

Propositalmente, restringi a um parágrafo o mundo dos insanos. Quem participou do desatino coletivo à luz do dia, em sua maioria não passava de massa de manobra conduzida pelos mentores do fracassado golpe. Não merecem espaço, só um registro.

continua após o anúncio

Já as notícias da semana são gravíssimas, separam a insanidade da barbárie. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista à Globo News, que a PF já vinha investigando os responsáveis “pelo plano que envolvia o homicídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes”. O próprio Ministro, na quinta-feira, 4, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que seria preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo, Alexandre de Moraes, o plano incluía a participação da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que monitorava seus passos.

O relato é de um filme de terror, algo impensável para a imensa maioria dos brasileiros, independente do voto que deram. Quem elaborou esse plano macabro apostava no pior, a barbárie. Sem ser provocativo, alguém de sã consciência já se imaginou vivendo, criando seus filhos e netos num país sem futuro, onde um ministro do STF por defender a democracia e o resultado das urnas é enforcado em praça pública. Responda pra si mesmo.

continua após o anúncio

Ao mesmo tempo que escrevo enojado por tudo que passamos, cresce a esperança em 2024. O pior dos cenários está superado, o golpe não vingou. As investigações estão em curso e os culpados serão identificados e responsabilizados perante à lei. Quanto a sociedade, diante dos fatos relatados, uma nova postura coletiva tem que existir. Sem titubear, com firmeza, unidade e esperança, vamos nos reinventar e avançar. Não adianta demonizar a política, o BC ou o STF. O que é preciso é entender melhor quem somos, como agimos e o que buscamos. De preferência olhando para o futuro. Que venha 2024....

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.