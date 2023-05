Da 'missa' de Bolsonaro só se sabe um terço

Apoie o 247

Google News

Zero pessoas ficaram surpresas com o enésimo escândalo de Bolsonaro surgido no microscópico tempo que decorreu entre sua 'fuga' para os EUA e seu retorno ao Brasil.

Fraude em seu cartão de vacinação já era previsível após a história de que 'um hacker' havia adulterado o documento, e o envolvimento (ainda) indireto dele no caso Marielle (assessores presos estão envolvidos) tampouco surpreendeu alguém.

Do contrabando e roubo de joias à falsificação de documento oficial, nada surpreende porque o 'modus operandi' do ex-presidente, de suas crias, de seus aliados e de seus apoiadores é a total falta de limites.

Um só mandato pode ser pouco tempo para construir, mas é uma eternidade em termos de malfeitos. Fontes que sabem das coisas preveem 'dezenas' de 'rolos' surpreendentes, ainda.

E cada nova revelação vai estabelecendo conexões com escândalos paralelos.

Tudo reside no método que Bolsonaro usou quando ainda integrava a ativa das Forças Armadas -- o uso de bombas (literais) para obter, na marra, aumento de salário para uma soldadesca problemática.

Prisão não é mais uma dúvida em termos de se concretizar ou não. A dúvida é sobre quando será e se esse é o melhor caminho.

Bolsonaro é só um desastre político com MUITA sorte -- Adélio Bispo que o diga. Como disse Arthur Lira, ele pode ser melhor cabo eleitoral que candidato. Isso, porém, não significa que deixá-lo solto é melhor.

A prisão de Bolsonaro é um imperativo civilizatório. Se ele não for preso, se se der bem após tudo que fez, essa horda de candidatos a ser Bolsonaro vai crescer como massa de bolo.

Note-se que quatro meses após o ex-presidente deixar o cargo, o noticiário só fala dele. E vai continuar falando e as revelações continuarão se avolumando até que o mais imbecil dos brasileiros entenda a dimensão do erro que foi colocar alguém como Jair Messias Bolsonaro no comando de uma nação como esta -- ou como qualquer outra.

A galhofa é inevitável diante da comicidade dessa figura patética e revoltante, mas o sentimento mais adequado sobre ele é a tristeza. O Brasil não merecia...

Ou merecia?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.