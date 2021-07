Da perfeição à loucura 2

Ele já havia conquistado aquele território, o colonizava, não poderia permitir que ninguém mais se aproximasse, para isso precisava torná-lo desinteressante para qualquer novo conquistador que desejasse aquela terra. Não a via como humana, apenas como sua propriedade e como tal não poderia despertar o desejo de outrem, tinha que se esconder, se recolher, se anular, tornar-se indesejável.

Nunca entendi esse tipo de pensamento, sempre me foi estranho culpar uma pessoa pelo desejo de outrem, mas parece que essa é a lógica masculina, não só na sociedade ocidental. A mulher precisa se esconder, ter um comportamento recatado e negar suas vontades, porque pode despertar o desejo do homem, o qual não é responsável por suas reações e impulsos, pois foi instigado e seduzido por uma fêmea, que vestia uma roupa curta, que sorria em uma conversa, que olhava e ouvia com atenção, que mexia no cabelo ou dançava alegremente ao som de sua música preferida.

Entendo que os sentimentos, desejos e sonhos pertencem a cada humano, mas quando percebemos que o outro desenvolve um sentimento que não é correspondido seja parcialmente ou na integralidade cabe a nós sermos honestos e agirmos com ética para que nada seja interpretado ou ampliado em ilusões. Não me sinto responsável pelo desejo do outro, mas me sinto obrigada a não permitir que se iludam ou fantasiem algo que não acontecerá. Simplesmente sou, não para seduzir ou conquistar, sou humana, verdadeiramente e simplesmente humana.

Acredito na união pelo afeto, assim me uni e me vejo unida, seja nas amizades, na família, no trabalho, nos amores e diante de qualquer ser humano. Não preciso corresponder ao desejo do outro e nem ele deve corresponder aos meus, cabe a mim respeitar e compreender. Quando ouvi a história da Filósofa o incômodo não foi somente pelo fim trágico, mas por ter percebido que assim como ela cedi ao modelo imposto de comportamento adequado para uma mulher comprometida e o quanto, apesar de todas as demonstrações, o que sentia pelo meu ex-marido foi desconsiderado, mesmo quando também cumpri o padrão de me apagar, de não olhar para o lado, de me isolar e anular com a crença que apenas assim ele se sentiria seguro do amor que nutria por ele. Deixei de ser quem sou para provar um amor, o qual jamais foi reconhecido, porque simplesmente sua preocupação não era viver o amor que tínhamos um pelo outro; sua insegurança e medo em perder o território conquistado me impôs o recolhimento, a anulação e para isso eu precisava ser apagada, invisibilizada e por isso era hostilizada, o mecanismo utilizado por ele para o encarceramento, pois não seria nada, nem ninguém, sem que estivesse ao seu lado.

Assim como eu e muitas mulheres a Filósofa cedeu ao conceito imposto, parou de usar as roupas que gostava - porque para o Delegado eram insinuantes - mal conversava ou dirigia palavras às pessoas, se afastou dos amigos, pois para ele os homens que se aproximavam dela a desejavam. Ela foi se apagando e isolando, vivendo em função e para aquele homem, com o único objetivo de provar o que sentia por ele e lhe dar a segurança exigida. Porém, nada disso servia, porque ela se desconectava de si mesma, acordava e se imaginava vivendo em um mundo paralelo, sentia-se vazia e começava a crer que a loucura seria o seu fim, pois cada vez que tentava conversar sobre como se sentia, ouvia dele que estava ficando louca.

Toda a sua perfeição do início da relação agora tinha virado loucura, e nada que fizesse ou demonstrasse não alterava a forma como tudo havia sido construído. A decisão que tomara era o seu resgate, a sua alma e o seu ser, por isso comunicou ao Delegado que não manteria aquele romance, que precisava do fim, precisava de si mesma. Assim, ela findou aquilo que a estava torturando e a forçando a inexistência.

Inconformado o Delegado passou a persegui-la. A seguia, implorava pelo retorno; apesar de não gostar das redes sociais passou a usá-las para tentar se comunicar com ela. Todo aquele processo a deixava estressada, mas muitos diziam que era porque ele a amava, que com o tempo mudaria, afinal era o que ele lhe prometia; assim ela voltava para aquela relação acreditando que em algum momento tudo melhoraria e ele voltaria a enxergá-la como no período da conquista.

Mas ele jamais deixou de vê-la como propriedade, nunca entendeu o amor e desejo dela por ele e mesmo que fosse desejada por outrem isso não lhe dizia respeito, porque não havia sido instigado ou provocado por ela, pertencia única e exclusivamente ao outro. O problema do conquistador é crer somente em si e em um valor atribuído por ele mesmo, desconsidera o sentimento do outro, acredita que o amor vem de uma mera manipulação de palavras e gestos, não percebe que despreza a si próprio, pois não enxerga que pode ser, simplesmente, amado. Essa para mim é a maior contradição do conquistador: o imenso desejo em ser amado - mas não perceber o quanto é amado - e por isso destrói o que se apresenta como humano e verdadeiro, sufoca e aprisiona imaginando que o outro será só seu, sem permitir que a pessoa seja plena de si, mas ao contrário, apenas um pássaro aprisionado em uma gaiola.

Depois de tantas idas e vindas e após ele não compreender o que é o sentimento amoroso, ela não mais suportou e decidiu que não haveria mais retorno; não abriria mão de si, já que não era possível a ele enxergar o que ela sentia, e que era esse afeto que a mantinha ao seu lado - preferia estar só. O fim definitivamente chegara!

