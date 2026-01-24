TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2826 artigos

        Dádivas pulsocristalinas

        Um poema de Doris Giesse

        Espaços em branco assim puros

        São alvos respeitáveis do escuro

        Pode este roubar-lhes algum brilho

        Caso o faça, será poético, sem riscos


        Não se dá tantas honras às sombras

        Mas há que se reconhecer serem delas

        A ourivesaria dos diamantes mais sofridos

        A dor educa e lava as janelas

        Refresca todas as fímbrias da memória

        Donde se antevê cristalinamente

        Porque a poeira sente e mostra tanta luz

        Doris Giesse

        23/01/2026 

