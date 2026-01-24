Dádivas pulsocristalinas

Espaços em branco assim puros

São alvos respeitáveis do escuro

Pode este roubar-lhes algum brilho

Caso o faça, será poético, sem riscos





Não se dá tantas honras às sombras

Mas há que se reconhecer serem delas

A ourivesaria dos diamantes mais sofridos

A dor educa e lava as janelas

Refresca todas as fímbrias da memória

Donde se antevê cristalinamente

Porque a poeira sente e mostra tanta luz

Doris Giesse

23/01/2026