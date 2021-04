Damas e Cavalos de Tróia Capixabas

Nunca uma aliança com o PT foi tão importante para o PSB como na próxima eleição, em 2022. Com a desmoralização da parcialidade do Ex-Ministro Sérgio Moro. Lula e o Partido dos Trabalhadores se tornaram força de atração política, desestabilizando a balança e se tornando uma noiva do novo cenário que se desenha em um curto período de tempo, as entrevistas que o Ex-Presidente Lula concedeu fez o jogo se tornar outro edit

Nunca uma aliança com o PT foi tão importante para o PSB como na próxima eleição, em 2022. Com a desmoralização da parcialidade do Ex-Ministro Sérgio Moro. Lula e o Partido dos Trabalhadores se tornaram força de atração política, desestabilizando a balança e se tornando uma noiva do novo cenário que se desenha em um curto período de tempo, as entrevistas que o Ex-Presidente Lula concedeu fez o jogo se tornar outro. Suas falas voltaram a dar esperança para toda população brasileira, fazendo com que os grandes jornais internacionais de países como: EUA, Alemanha, França e por último Portugal o entrevistasse.

E o que teria tudo isso a ver com o cenário eleitoral de 2022? Simplesmente tudo! O PT se tornou neste momento um partido com ascensão de filiados e potencial de votos. Sem esquecer que na eleição de 2020, o antipetismo e a degeneração político-partidária do campo democrático (PSB, PDT e PCdoB), contribuíram para o isolacionismo do PT nas duas principais cidades capixabas. Sendo que em ambas as cidades: Vitória (Capital) e Cariacica, o Partido dos Trabalhadores foi para o segundo turno. Lutando apenas com o capital de seus candidatos e com a sua militância, contra tudo e todos.Sendo assim, cito um novo fator que poderá influenciar o potencial do PT Capixaba para 2022. Será a filiação do Senador da República Fabiano Contarato. Um novo e altamente competitivo, com potencial real e claro de ir para o Segundo Turno.

Além de ter um papel fundamental no combate ao nazifascismo, Contarato é uma voz de humanidade no congresso nacional, uma vez que o Espírito Santo é um dos Estados com alto índice de negacionismo e uma classe média bolsonarista. Que dia após dia vem perdendo seu poderio financeiro graças ao desgoverno e suas políticas neoliberais.

Fora o fato de existir a preocupação do Palácio e ao mesmo tempo do colunista Vitor Vogas do principal jornal do Estado, Jornal A Gazeta, que há alguns dias citou a possibilidade da Candidatura do Senador Contarato ao Governo do ES, e agora este mesmo colunista a esconde. O que será isso? Esquecimento jornalístico? Influência do Palácio na reportagem?Para além disso, com este pré-desenho eleitoral para 2022.

Tendo hoje em torno de 4 blocos no ES.

1-Reeleição de Casagrande.

2-Bloco Audifax/Guerino (PH) e aliados. 3 – Bloco Manato/Evair de Melo/Capitão Assumção e negacionistas/Fascistas... e 4-PT Coser,Celia,Helder e podendo ter o Senador Contarato.Casagrande irá entrar numa sinuca de Bico. Fica claro que as eleições para governador terão 2 turnos. Ele irá arriscar sua reeleição continuando uma política de críticas e ataques ao PT, ou fará um movimento de 360 graus para dentro do PSB nacional e compor com Lula na aliança nacional? Viveremos este dilema nos próximos meses.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.